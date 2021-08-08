Смертельная поездка на такси. В жуткой аварии в Приморье погиб пассажир и его кот

Водитель в больнице, его пассажир погиб. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps.vlad.

Настоящая трагедия накануне разыгралась на приморской трассе. Водитель такси не справился с управлением и на полном ходу вылетел на встречную полосу, угодив задней частью под фуру. Удар был такой силы, что легковушка слетела с дороги, превратившись в груду металлолома. Шансов выжить у пассажира, к сожалению не было. Мужчина и его домашний питомец погибли на месте.

Смертельное ДТП произошло неподалеку от поворота на Раздольное. Машина известной в Приморье таксомоторной компании двигалась в направлении Владивостока. В какой-то момент Toyota Corolla Axio занесло на мокрой трассе, выровнять автомобиль водитель уже не смог. Во время аквапланирования легковушка буквально влетела под встречную Scania. После чего оказалась в кювете.

Все произошло на глазах у очевидцев – покупателей и работников находящегося рядом пит-стопа. Парень, кинувшийся на помощь, рассказал о произошедшем в сети.

– Я побежал сразу, кричал, чтобы массу скидывал с фуры, потом Axio обесточил. Капец, после увиденного сна теперь никакого, – отметил свидетелей. Скорую и полицию оперативно вызвали сотрудницы ларька.

Срочная помощь медиков понадобилась виновнику аварию. Мужчину извлекли из искореженной машины и госпитализировали. Травмы, полученные во время аварии пассажиром оказалась смертельными. Спасти мужчину и его кота не удалось. В подробностях страшного дорожного инцидента сейчас разбираются полицейские. Такси не подлежит восстановлению.

Машина превратилась в груду металлолома. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps.vlad.

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