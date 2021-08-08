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Владивосток8 августа 2021 9:50

Видовая площадка и пирс появятся в красивейшем уголке Приморья

Благоустройство озера лотосов уже началось
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Красивейший природный уголок благоустроят, чтобы люди смогли любоваться лотосами.

Красивейший природный уголок благоустроят, чтобы люди смогли любоваться лотосами.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Хасанском районе Приморья, который благодаря удивительным пейзажам считается жемчужиной края, планируется сделать видовую площадку на озере лотосов, которое местные называют Дорицини. Также планируется благоустроить автомобильную стоянку и возвести пирс для рыбаков. Работы уже во всю кипят, и завершатся к концу августа.

Ход строительства проверил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края Алексея Сурового, площадка, расположенная на территории природного парка Хасанский, будет заходить в озеро примерно на 20 метров. Рабочие уже вкопали специальные металлические основания и делают деревянный настил. Деньги на строительство выделяются из краевого бюджета.

Глава региона распорядился, чтобы специалисты АО «Примавтодор» также оборудовали парковку для машин неподалеку с озером. Это поможет избежать заторов. Также работники отремонтируют участок дороги Раздольное – Хасан с 214 по 205 километры, идя в обратном направлении.

Чтобы все смогли насладиться комфортным отдыхом планируется сделать пирс для рыбаков. Он также на несколько метров будет входить в воду. В планах также построить отдельную вышку для наблюдения за птицами. Ведь частыми гостями на озере стали журавли, лебеди или гуси.

Губернатор края отметил, что подобный проект служит хорошим примером обустройства уникальных и памятных мест Приморья.

–Мы и дальше будем поддерживать такие проекты, направлять средства. Особенно важны объекты, подчеркивающая уникальность Приморья, памятные места. В частности, в том же Хасанском районе обустраиваем сопку Заозерная, на которой в 1938 году произошли бои с японскими милитаристами, – прокомментировал Олег Кожемяко.

Напомним, в этом году стоило начать распускаться лотосам в Артемовском городском округе, как туристы устремились на озеро и начали его засорять. В водоеме оказались пластиковые и стеклянные бутылки, помимо этого многие лезут в воду, чтобы сделать кадр поближе, при этом любители фотосессий повреждают краснокнижные цветы.

Общество: ВОПРОС ДНЯ