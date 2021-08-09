Поворот не туда: детей с Камчатки везли в оздоровительный лагерь в Приморье, а привезли в другое место

На место выезжал Большекаменский межрайонный прокурор Фото: Прокуратура Приморского края

Жители Камчатского края бьют тревогу. Тридцать детей – отличников, участников олимпиад – за успехи в учебе отправили в оздоровительный лагерь «Жемчужина» во Владивостоке. Однако юных камчатцев привезли на базу отдыха «Нептун», где не только ужасные условия, но и покормить нормально не могут. Ситуацией заинтересовались в приморской прокуратуре.

«РАЙСКИЕ» УСЛОВИЯ

«Вам там будет лучше, чем в "Жемчужине"», – цитируют водителя автобуса родители детей, которые и рассказали о том, что попали они совсем не в райское место.

Как рассказывают обеспокоенные взрослые, на базе творится кошмар: детей не покормили по прилету, за едой пришлось отправляться в магазин; за юными гостями никто не присматривал, они были предоставлены сами себе.

– Они пришли в столовую, им сказали: «Ничего у нас не для вас». Идите, купайтесь в море, покушаете потом, на ужин, – рассказывает мать одного из детей.

Воды на месте тоже не было, и вместо душа детям вновь предложили искупаться в море, берег которого усеян водорослями и, судя по голосовым сообщениям детей, мусором.

– Везде водоросли, а еще волны. Всякие целлофановые пакетики, какие-то пластиковые штучки. Сейчас все идут купаться, а я в номер, у меня осталось десять минут, потом отключат воду, – делится девочка.

В комнаты заселили по девять человек, хотя обещали два или три человека. И, по словам родительницы, в ванных комнатах установлены водонагреватели, но хватит теплой воды на одного ребенка, максимум на двух. Кстати говоря, мебель в комнатах и та поломанной оказалась: у шкафчиков дверцы отваливаются, столики разломаны.

ПРИЧИНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Жалобы родителей оказались в социальных сетях и привлекли внимание разных органов. Прокуратура Приморского края сразу же инициировала проверку. На базу отдыха «Нептун» отправился Большекаменский межрайонный прокурор Сергей Обухов. Он осмотрел территорию и домики, вскоре будут известны результаты проверки.

– Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства при организации и оздоровлении детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также требований о безопасности детей, законности размещения детей на базе отдыха, не включенной в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, – отметили в пресс-службе надзорного органа.

В свою очередь прокуратура Камчатского края проверит то, как дети оказались не в обещанном месте.

В ситуацию вмешалась администрация Большого Камня Фото: Прокуратура Приморского края

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

По сообщениям СМИ, администрация города Большой Камень отреагировала на ситуацию. Детям был обеспечены условия для проживания.

– По информации от администрации базы, дети приехали раньше установленного времени, поэтому их разместили не там, где изначально предполагалось, — сообщил ИА PrimaMedia глава города Александр Андрюхин. — Сейчас там создали все условия, и дети не хотят переезжать, где им по контракту необходимо будет разместиться. Вместе с прокуратурой отработаем и составим соответствующие документы.

«КП» следит за развитием ситуации.

Надзорный орган даст оценку проихошедшему Фото: Прокуратура Приморского края

База отдыха «нептун», на которую не должны были приезжать дети Фото: Прокуратура Приморского края

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