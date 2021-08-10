Делом займется ФСБ: в правительстве Камчатки предотвратили попытку добычи криптовалюты

Государственные системы оказались в опасности Фото: Евгения ГУСЕВА

Безопасность правительства Камчатского края оказалась под угрозой. На рабочие компьютеры попытались установить программное обеспечение, цель которого – майнинг (добыча) криптовалюты. Незаконную активность заметили специалисты министерства цифрового развития региона во время проверки системы безопасности.

Во время организованной проверки выяснилось, что на компьютеры нескольких госслужащих попытались установить специальное ПО. Цель этой программы – вычисление криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.

Вредоносное приложение могло подорвать всю информационно-коммуникационную сеть правительства Камчатки, в том числе, отмечают специалисты, заразить компьютеры и серверное оборудование криптоджекингом – компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют.

Кроме того, майнинг требует больших мощностей, а значит, системы правительства региона могли оказаться обесточены.

– Угроза реальна, и случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны. Попытки взлома системы безопасности правительства Камчатского края фиксируются достаточно часто. Все они отражаются, – прокомментировал ситуацию министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Глава министерства также заметил, что такие попытки прорваться через электронную оборону мотивируют создавать более надежную защиту для всех систем.

Результатом такого инцидента стало то, что материалы проверки оказались в управлении ФСБ РФ по Камчатскому краю. Теперь делом займется федеральная служба безопасности.

Добавим, что майнинг уже приводит к плачевным историям. Так, в 2021 году во Владивостоке Приморского края ферма по добыче криптовалюты привела к пожару в элитном жилом комплексе. До этого, в 2019 году, в соседнем городе, Артеме, произошла похожая история, тогда сгорело семь квартир, а криптовалютчик отправился под суд.

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