В столице Приморского края объявлен кастинг на роль дублера для актрисы Дарьи Мороз

Источник: d_moroz | instagram.com

Во Владивостоке стартовал кастинг, целью которого является поиск подходящего дублера для актрисы Дарьи Мороз. Она сыграет главную роль в кинокартине под названием «Мира».

У организаторов кастинга есть несколько первоначальных требований: рост от 172 до 174 сантиметров, одежда размером 43-44 и короткие блондинистые волосы. Съемки фильма пройдут в Москве и Владивостоке в августе и сентябре 2021 года.

Плот-твист сюжета кинокартины заключается в том, что отец находится на орбите планеты в то время, как его дочка остается на Земле. И неожиданно для всего Приморского края на Владивосток массово начинают падать метеориты.

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