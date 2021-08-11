Директор фирмы во Владивостоке, нанявший киллеров для убийства партнера, сядет за решетку

Присяжные вынесли обвинительный вердикт Фото: "КП" Архив

Во Владивостоке осудили директора одной из местных фирм, который нанял киллеров для убийства своего партнера. Сообщается, что он заранее подготовил план убийства и необходимые документы, чтобы фирма перешла в его владения после ликвидации учредителя.

Партнер директора, являющийся учредителем фирмы, собирался ее закрыть, о чем рассказал директору, который резко был против данной идеи. Отказавшись от продажи фирмы, директор решил нанять убийц, чтобы после смерти учредителя владение единолично перешло в его руки. Киллерам же была обещана доля от доходов организации, и они сразу же дали согласие и начали придумывать план.

Один из убийц поехал вместе с учредителем в лес на встречу с якобы «потенциальным покупателем», которым оказался второй соучастник. При передаче денег, тот, что ехал с учредителем, всадил две пули в голову бизнесмена. Затем киллеры всячески пытались замести следы: они скинули оружие вместе с документами погибшего в реку, а затем перевозили его тело вместе с автомобилем с места на место.

На судебном заседании присяжным хватило доказательств причастности директора и его банды к спланированному убийству. Теперь троим злоумышленникам грозит лишение свободы.

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