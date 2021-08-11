«Вернулся — его нет»: История пятилетнего мальчика, который потерялся в городе Артем

Полицейские просят родителей не оставлять детей одних на улице Фото: "КП" Архив

Накануне в городе Артем случайная прохожая Елена Сафенина заметила, как на остановке «Мебельная Фабрика» в полном одиночестве сидит маленький мальчик. Она позвонила в полицию и осталась дожидаться стражей порядка. Ее насторожило, что мальчишку не сопровождал никто из взрослых.

Далее информация о потерявшемся мальчугане начала просачиваться в интернет. Так, уже в социальных сетях о происходящем узнали соседи мамы мальчика, которые незамедлительно сообщили ей, где находится ее сын. 31-летняя мать мигом выехала в полицейский участок и рассказала сотрудникам правоохранительных органов, как именно потерялся ее сынишка.

Выяснилось, что два брата пяти и семи лет гуляли во дворе. Старший зашел домой попить воды, оставив братика на улице, а когда он вернулся, брата уже там не было. Он рассказал обо всем маме, и они вместе начали гулять по местным дворикам в поисках сына. И уже потом соседи сообщили, что увидели информацию в социальных сетях.

После рассказанного, полицейские дали несколько рекомендаций маме двух несовершеннолетних детей, как себя вести в следующий раз в данной ситуации, и отпустили. Известно, что семья не состоит на профилактических учетах. Мама поблагодарила бдительных и неравнодушных жителей города Артем в помощи при поисках сына.

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