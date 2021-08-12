Несмотря на дыхание сентября: синоптики обещают теплые выходные в Приморье

Надо успеть насладиться теплом, пока не наступили холода Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморском крае уже на этих выходных ожидается потепление, дожди прекратятся, и из-за облаков выглянет солнце. В среднем, по прогнозу синоптиков, температура будет составлять 19-28 градусов тепла в зависимости от района.

– Антициклон, который определяет погоду в нашем регионе, удерживает холод, этот антициклон докатился до нас с Северного Ледовитого океана. Ослабнет циклон уже на этих выходных, температура воздуха начнет повышаться, – рассказывает о предстоящей погоде главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Приморцы смогут отдохнуть у моря, ведь на этих выходных не повторится истории с тайфуном «Лупит», синоптики обещают, что температура воздуха будет комфортной – 24-26 градусов на побережье Приморья. Температура воды немного упала, но, тем не менее, лето продолжается. На следующей неделе также обещают хорошую погоду, но уже не такую жаркую, как это было до похолодания, а также не исключают небольшие дожди.

– Не будет таких обильных дождей, как это было на прошлых выходных, небольшой дождь всегда возможен, но следующая неделя обещает быть относительно спокойной, – говорит Марина Парфенова.

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