Простота и удобство – что привлекает приморцев в сотрудничестве с центром «Мой бизнес»

Более 1000 приморцев зарегистрировали ИП или ООО с одним учредителем в центре «Мой бизнес». Теперь открыть свое дело можно бесплатно, нужен только минимальный пакет документов. Несколько предпринимателей поделились своим опытом с «КП-Владивосток».

Для регистрации потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС и счет физлица в Сбербанке. Также нужно скачать на телефон приложение Dsign для регистрации электронной подписи. Если вы собираетесь регистрировать ООО с одним учредителем, то нужно будет добавить устав организации, загранпаспорт и документы на помещение, в котором будет зарегистрирован бизнес.

- Из приятных «бонусов» для предпринимателей – возможность бесплатно открыть бессрочный бизнес-счет в Сбербанке. Кроме того, после регистрации они получают на почту визированные документы о регистрации юрлица – это может пригодиться для участия в госзакупках. Ну и, конечно, наши специалисты помогут предпринимателю советом, в том числе – выбрать подходящий ОКВЭД, – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Специалисты центра также помогут открыть свое дело тем, кто прописан не в Приморье. На счету центра – успешно открытые компании для граждан с пропиской на Сахалине, в Улан-Удэ и даже в Ингушетии.

Предприниматель Екатерина Филиппова уже опробовала новую услугу – зарегистрировала в центре «Мой бизнес» ИП по розничной продаже одежды.

- Про услугу узнала из Инстаграм-аккаунта центра «Мой бизнес». Документы подали онлайн, нам все объяснили и, по сути, все сделали за нас. Нам оставалось только дождаться завершения процедуры, – рассказала Екатерина Филиппова.

Григорий Тонников зарегистрировал в центре «Мой бизнес» ООО «Информационные технологии». Его привлекла простота процедуры.

- Сегодня потраченное на что-то время стоит больше потраченных на это же денег. Зарегистрировать бизнес в налоговой самостоятельно трудно, нужно учитывать множество юридических моментов и по нескольку раз переписывать заявление. В итоге через четыре дня мы получили отказ. В центре «Мой бизнес» все сделали за полчаса, и не нужно «сворачивать горы» для этого, – отметил предприниматель.

Для получения услуги жителям края нужно записаться на сайте центра «Мой бизнес». Дальше нужно дождаться звонка специалиста, который назначит прием на удобное время. Офисы центра располагаются в разных городах Приморья:

- во Владивостоке на улице Тигровая,7;

- в Арсеньеве по адресу Ломоносова,24;

- в Уссурийске на улице Тимирязева,29;

- в Большом Камне на Аллее Труда, 24/2;

- в Находке на улице Школьной, 4;

- в Дальнегорске по адресу Сухановская,1.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Напомним, что помимо бесплатной регистрации своего дела, предприниматели Приморья могут обратиться в центр «Мой бизнес» за бесплатной консультацией по вопросам трудового права. Благодаря такой услуге предприниматели смогут выработать правильный алгоритм действий в сложных случаях увольнения, понять, как правильно организовать охрану труда, составить документы, необходимые для приема людей на работу и научиться оформлять разрешения на право привлечения иностранной рабочей силы. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть зарегистрированным в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также, в центре «Мой бизнес» можно получить консультации по маркетингу, правовым и финансовым вопросам, получению статуса «социальное предприятие», участию в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих торгах.

Напомним, что образовательные мероприятия для бизнеса проходят в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.