Кто виноват и что делать: как может развиться ситуация с искусанной бойцовской собакой девочкой из Уссурийска

В настоящее время проводится экспертиза. Фото: Министерство здравоохранения Приморского края / КИЛЬКИН Артем

Родные пятилетней Милены из Уссурийска, которую в конце июня покусал стаффордширский терьер по кличке Хаммер, хотят торжества справедливости – владельцы собаки должны ответить. Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вообще, по этой статье можно «схолопотать» штраф до 80 тысяч рублей, однако же юристы, с которыми пообщался корреспондент «Комсомолки», в один голос говорят, что применение этой статьи в этой ситуации под сомнением. Разбираемся, кто виноват и что может грозить владельцам собаки.

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ

– Применение статьи 118 УК РФ тут под большим сомнением, потому что вред причинила собака в результате стечения определенных обстоятельств. А могло ли лицо предвидеть стечение таких обстоятельств и наступление последствий – под сомнением, – говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев.

Да и собака считается имуществом человека, а значит, ущерб будет выплачивать владелец. И вот это – далеко не статья Уголовного кодекса, а 210 Гражданского. Именно по ней семья Милены и может взыскать ущерб.

Кстати говоря. Юрист отметил: родители девочки, которая отдала команду собаке, могут ответить за ненадлежащее воспитание ребенка. Но это уже «административка».

Член Адвокатской палаты Приморья, адвокат и бывший следователь Максим Колесников тоже считает, что 118-ая статья не совсем уместна. Практика по подобным случаям с применением упомянутой статьи крайне маленькая, а наказания выносят и вовсе в единичных случаях. Например, в 2017 году человека признали виновным, тогда ему назначили 350 часов обязательных работ.

Адвокат отметил, что если будет доказана вина семьи с собакой, то отвечать по всей строгости закона будет хозяин животного, но никак не девочка, отдавшая указание о нападении, ведь она не достигла возраста уголовной ответственности.

КОММЕНТИРУЕТ НАДЗОРНЫЙ ОРГАН

Вообще, как отмечают в прокуратуре Приморского края, согласно 137-ой статье ГК РФ хозяин собаки обязан отвечать за свое имущество, коим и является домашний питомец. По результатам экспертизы, которая сейчас проводится, может наступить как гражданско-правовая, так и уголовная ответственность, в том числе и по 118-ой статье, о которой говорилось ранее. Все будет зависеть от обстоятельств произошедшего и тяжести последствий.

Также семья Милены вправе взыскать компенсацию морального вреда, но для этого она должна обратиться с соответствующим иском в суд. С собой им нужно принести документы, подтверждающие характер и степень причиненного вреда, или нравственных и моральных страданий.

Однако подводить итоги и делать выводы пока рано. Для начала нужно дождаться результатов экспертизы, которая обычно длится месяц-два. К чему в итоге приведет эта ситуация, покажет следствие.

КАК ВСЕ БЫЛО

Напомним, в конце июня в Уссурийске две девочки – Милена и Кира – зашли к последней домой за водой. По словам Милены, на пороге жилья ее подруга дала питомцу команду «взять». Бойцовская собака кинулась на девочку, разгрызла ребенку лицо, горло, руки. Предотвратили трагедию подоспевшие взрослые, хозяйка собаки. Милену срочно госпитализировали во Владивосток, где врачи двух больниц полтора месяца спасала ребенка. Собаку же усыпили, по крайней мере, так говорят владельцы животного. Мама пострадавшей девочки уверена, что это ложь. Она хочет, чтобы соседи ответили по закону.

Свое мнение высказал и кинолог Евгений Чижов. Специалист уверен – пес в этой ситуации точно не виноват. Вина лежит на людях.

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