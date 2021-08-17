Навес в «Терминале Астафьева»: блок А проверку прошел

Завершена сборка конструкций первого блока навеса в «Терминале Астафьева». Работы идут в рамках программы модернизации предприятия по переходу на экологически безопасную перевалку. Тем самым, среди всех стивидоров Находки, «Терминал Астафьева» является флагманом в выполнении поручения Президента РФ в полном объеме.

Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов, в настоящий момент проводится проверка прочности затяжки болтов.

«Работы по сборке конструкций навеса вели на высоте от 33 до 39 метров. На несущие конструкции опорных колонн навеса первыми были смонтированы ветровые фермы, затем – стропильные. Сейчас, после проверки, монтажники готовы для устройства кровли из профнастила – финального этапа работ на блоке А», - добавил Виктор Панов.

Отметим, что на монтаже первого для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки заняты профессионалы высокого уровня, обладающие богатым опытом работы на самых важных стройках Приморского края. Среди них – монтажник 5 разряда Александр Романченко.

«Монтаж навеса – очень интересный процесс. Потому что это новая конструкция, которой больше нет в Приморском крае. Работа сложная и интересная, мы здесь также учимся новому. Тем более, когда сначала собираем конструкции на земле, укрупняем, обтягиваем, а потом монтируем здесь, на высоте. Получается – то, что вы видите», - добавил Александр Романченко.

Поскольку монтаж навеса идет на высоте от 33 до 39 метров, готовые конструкции уже превышают защитные экраны «Терминала Астафьева», самые высокие в Находке. И теперь ход работ хорошо виден всем местным жителям.

«Я живу в доме 5а, мои окна непосредственно выходят на Терминал, и я хочу сказать, что эта компания за последние годы сделала, наверное, больше, чем все остальные компании нашего микрорайона. Это видно невооруженным глазом. Хотелось бы, чтобы и другие стивидоры последовали этому примеру», - отметила жительница Находки Елена Чеботарь.

Одновременно строители уже ведут сборку частей второго блока навеса и готовятся к монтажу вспомогательной башни для его возведения. Эти работы начнутся в начале сентября.

Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. Поэтому легкие алюминиевые конструкции соединены прочными металлическими узлами.

Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.