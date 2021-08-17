Молодые учителя в Приморье недополучили положенные им социальные выплаты

Приморцы жалуются в соцсетях, но власти их кормят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые учителя из Владивостока длительное время пишут жалобы в Инстаграме на странице министерства образования Приморского края. Причиной возмущения среди преподавателей стала задержка социальных выплат. Уже больше месяца специалисты ждут стимулирующую надбавку в размере 10 тысяч рублей, которую они должны получать каждый месяц, даже во время летних каникул. Да вот только денег молодые специалисты пока не получили. В чем причина задержки, разобрался корреспондент «Комсомольской правды».

По словам сотрудников школы №62, ситуация с выплатой не двигается с мертвой точки уже долгое время, чтобы они ни делали, а их обращения остаются без ответа.

«Я молодой специалист, мне положена надбавка в размере 10 тысяч рублей, я эту надбавку уже месяц не вижу, а есть, знаете ли, очень хочется. Куда я могу обратиться с жалобой? Все ваши контактные номера не доступны», – пишет в комментариях учитель русского языка и литературы.

Ее слова поддерживают другие молодые коллеги, которые охотно делятся своей проблемой.

«Меня зовут Трач Диана, я учитель биологии в школе №62. Проблема с выплатой уже второй месяц не решается, денег нет, бухгалтерия разводит руками. Обещали неделю назад решить этот вопрос, по итогу вместо решения получаем игнорирование по всем фронтам. Как долго я должна ждать свои деньги и почему я должна ждать голодная, пока бухгалтерия и министерство образования устраивают себе летние каникулы?»

«Я учитель ИЗО в школе №62, Стаценко Мария, уже месяц я не получаю выплату в размере 10 тысяч рублей, положенную мне как молодому специалисту. В бухгалтерии ответ всегда один и тот же: «Нет средств. Средства не поступили». А где тогда средства?»

Министерство образования Приморья и администрация Владивостока отвечают молодым специалистам в комментариях, но каждый раз называют разные даты выплат. 21 июля в мэрии обещали восстановить выплату средств через неделю, причиной стали внесения поправок в целевую статью. Только вот проблему так и не решили.

Тогда учителя стали писать гневные комментарии через две с половиной недели, 7 августа. Пообещали, что 9-го все деньги будут...

«Комсомольская правда» смогла связаться с учителем ИЗО Марией Стаценко и узнать – получили ли учителя свои деньги.

«16 августа выплата так и не пришла, ее срок сдвинули на 25 число, уверяя, что в этот раз оплата точно будет. Но с постоянным переносом сроков уже не верится, что мы что-то получим до начала учебного года. Скорее всего, нас опять кормят завтраками», – рассказывает учительница.

Кроме этого, девушка заявила, что ей положена единовременная выплата в размере 300 тысяч. Но и этих денег молодой специалист не увидел.

«В управлении образования мне сказали, что деньги для меня кончились, и предложили подождать полгода, хотя моим коллегам весь расчет оформили вовремя, но на мне выделенные из бюджета деньги резко закончились», – с досадой резюмирует Мария.

В министерстве образования рассказали, как будет решаться эта ситуация, и почему вообще возник такой дефицит денежных средств на социальные выплаты молодым специалистам.

«Средства на оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам направляются из краевого бюджета. По информации администрации Владивостокского городского округа, в связи с приходом в текущем году большого количества молодых специалистов в образовательные учреждения Владивостока в настоящее время исчерпаны средства, предназначенные для осуществления единовременных выплат начинающим учителям. При этом специалисты продолжают получать положенные им ежемесячные выплаты. Обязательства перед молодыми специалистами будут выполнены в полном объеме в третьем-четвертом квартале текущего года, после сентябрьской корректировки краевого бюджета», - прокомментировали в министерстве образования.

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