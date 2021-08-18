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Владивосток18 августа 2021 4:05

Сергей Шилакин, капитан яхты «Камертон»: Лучший день – всегда в море!

Профессиональный яхтсмен об участии в международных регатах, экстремальных ситуациях в море и суевериях
Елена ИРБИС
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Экипаж яхты «Камертон». Фото из личного архива Сергея Шилакина

Экипаж яхты «Камертон». Фото из личного архива Сергея Шилакина

Лето. Для яхтсменов города горячая пора, разгар сезона регат. Кубок Владивостока, чемпионат России, чемпионат Приморского края - только некоторые из них. Окунуться в мир яхтинга во Владивостоке поможет Сергей Шилакин, человек авторитетный в парусном спорте. В разные годы Сергей Юрьевич был чемпионом Кубка ветеранов, Кубка юнг, чемпионата Приморского края, в 2020 году победитель Кубка Владивостока, в спорте с 1982 года.

Сергей Шилакин. Фото из личного архива.

Сергей Шилакин. Фото из личного архива.

- Сергей Юрьевич, как вы пришли в парусный спорт?

- В парус пришёл в 8 лет, летом ходили купаться на водную станцию КТОФ, дорога проходила через яхт-клуб «Водник», я с завистью смотрел, как дети спускали по слипу на воду маленькие яхточки и уходили в море. Для меня это было что-то недосягаемое, я думал, это спорт для избранных, детей богатых родителей. Проходя мимо, мечтал попасть в яхт-клуб. Однажды набрался смелости, подошёл к тренеру. Так началась моя парусная жизнь. Я был на седьмом небе от счастья! Конечно, не все сразу получалось, сносило по ветру, я не понимал, что делать. Главное в управлении усвоить - яхты не ходят против ветра.

- Сергей, почему парусный спорт?

- Как только в первый раз увидел лодки под парусами, понял - это мое! В парусном спорте всегда нравилось то, что, выходя в море, остаёшься один на один со стихией, мчишься по волнам в какой-то необычной тишине. Только ветер и запах соленого моря, как будто переместился в другой мир. Душой отдыхаешь от городской суеты. Это самое близкое соприкосновение с морем - ни катер, ни пароход не дают этого ощущения. Парусное судно зависит только от ветра, например, от ветра зависит скорость яхты, также важна слаженная работа команды. Главное - не бояться моря, море трусов не любит.

Юные спортсмены на яхтах класса «Оптимист». Фото из личного архива Сергея Шилакина

Юные спортсмены на яхтах класса «Оптимист». Фото из личного архива Сергея Шилакина

- Случались экстремальные ситуации?

- Парус - это постоянный экстрим. Ситуаций много было. Рваные паруса, ломаные мачты, переворачивание лодки, посадки на мель, неожиданные шквалы, выпадения людей за борт, к сожалению, и с летальным исходом.

Однажды я спас человеку жизнь. При повороте он выпал за борт, я чудом успел его выхватить из моря за одежду. Это было в бухте Троица Хасанского района, штормовая погода. У яхты была хорошая скорость, если бы отпустил, то человек бы погиб. Волны были более 3 метров. До сих пор удивляюсь, как смог одной рукой поднять 80 кг веса.

Другой случай. Чемпионат России. Мы огибали остров Герасимова, Хасанский район. Шли первыми, залетели в сети, железные тросы, на полном ходу, застряли - ни туда, ни обратно. Ничего не могли сделать, но нашли выход. Я залез на мачту (более 7 метров высотой) ставим паруса, яхта ложится на бок, парусами на воду, я спиной касаюсь воды, киль параллельно поверхности. Порыв ветра - и нас перекинуло через сеть. Была команда «потушить огни», и те, кто шел за нами, попали в сети. В борьбе за победу все средства хороши! Финишировали тогда первыми, вторая лодка пришла с интервалом в 5 часов.

У других яхтсменов были случаи - лодки переворачивались, люди тонули. В городе Находка есть клуб. Мой друг Олег Спешилов при перегоне лодки из Дальнегорска утонул. Ночью поскользнулся, упал в море - его не нашли.

Тем не менее в любой гонке настрой должен быть позитивный. В парусе юмор - основа жизни. Все яхтсмены заряжены на успех. Случаются и курьезы. Идём на яхте «Ягуар», огибаем остров Рейнеке, резко меняется ветер, и все дружно окунулись в воду с головой. Благо рулевой выровнял лодку. В море без юмора нельзя.

- В международных регатах вы участвовали?

- В Японии, Корее, Тайване, на Бали. По ветровой динамике отличий нет. В Таиланде - гонки оффшорные, вдоль берега. Только климат отличается, пейзажи с Японией и Кореей похожи. Но по сервису мы пока уступаем…Там хорошие условия, много гаваней, где можно заправиться, переночевать. У нас такого нет, хотя гавань яхт-клуба «Семь футов» считается лучшей гаванью России. Вообще, парусный спорт очень органичен городу Владивостоку, что продиктовано местоположением и тем, что у города удобная для парусного спорта акватория. Здесь тренировались олимпийцы в 1988 году. Акватория считается лучшей по России для яхтинга. Ровные ветра, настоящая волна. И любоваться есть чем. Живописные острова Римского-Корсакова, пейзажи Морского заповедника. Если говорить о сложных местах акватории – это остров Аскольд. Высокий, поэтому там часто меняется направление ветра, еще и сильное течение. Все это создает сложности в огибании, доходило до суток по времени.

Яхта — самое близкое соприкосновение с морем. Ни катер, ни пароход не дают этого ощущения. Фото из личного архива Сергея Шилакина

Яхта — самое близкое соприкосновение с морем. Ни катер, ни пароход не дают этого ощущения. Фото из личного архива Сергея Шилакина

- Одна из самых желанных гонок – чемпионат России. Как оцениваете свои шансы?

- Будем бороться за победу. Объективно - наша команда середнячки, но бывает «выстреливаем», например, в таких регатах, как Кубок ветеранов (проходит осенью), мы всегда в призерах. На чемпионате России и Приморского края большая конкуренция, сильные гонщики, в основном из Владивостока и Находки. В прошлом году в Кубке юнг мы заняли первое место. В этой регате участвуют два взрослых, пятеро детей, 9-12 лет. Дети управляют яхтой сами, под присмотром наставников.

- Сергей, в чем залог успешной гонки?

- Сплоченная команда, погода, подготовка лодки, оснащение, навигация - много компонентов. Подготовка к регате должна идти круглый год. Парусная яхта требует постоянной работы и усовершенствования. Это полировка корпуса, настройка мачты, подшивка парусов, работа с веревками.

- Яхтсмены суеверные люди?

- Я надеюсь только на себя и на команду. Такие суеверия, как «женщина на борту», уже в прошлом. Есть полностью женские экипажи, смешанные экипажи, вполне успешные. Актуальными остаются погодные приметы: чайки низко летают - к дождю, небо красное вечером – к хорошей погоде, утром – к плохой. Бывают иногда предчувствия, но я всегда настроен на победу. Стараюсь быть с лидерами рядом, в этом азарт. С сильными соперниками интереснее гоняться.

- У яхтсменов свой мир, свой лексикон?

- Верно. Есть такое выражение - будь круче всех. Это значит идти круче к ветру, когда больше скорость. Быть полнее к ветру - значит раскрутить паруса, идти на полных парусах. Когда яхты сходятся друг с другом в море, говорят - тебе что, моря мало?

- Сергей Юрьевич, ваша главная мечта?

- Выиграть чемпионат России в классе Конрад 25 р. Если в глобальном масштабе -мечтаю о кругосветной регате, хочется окунуться с головой в любимое дело, посвятить парусу остаток жизни, ведь лучший день всегда в море!

- Напутствие юным яхтсменам…

- Любите море, и оно полюбит вас.

Справка КП:

На данный момент в Приморском крае существует 4 парусные школы: в Находке (Центр развития парусного спорта), во Владивостоке при клубах «Семь футов», МГУ им. Невельского и «Алые паруса», на острове Русском. Набор детей с 9 лет, при умении держаться на воде.

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