Сергей Шилакин, капитан яхты «Камертон»: Лучший день – всегда в море!

Экипаж яхты «Камертон». Фото из личного архива Сергея Шилакина

Лето. Для яхтсменов города горячая пора, разгар сезона регат. Кубок Владивостока, чемпионат России, чемпионат Приморского края - только некоторые из них. Окунуться в мир яхтинга во Владивостоке поможет Сергей Шилакин, человек авторитетный в парусном спорте. В разные годы Сергей Юрьевич был чемпионом Кубка ветеранов, Кубка юнг, чемпионата Приморского края, в 2020 году победитель Кубка Владивостока, в спорте с 1982 года.

Сергей Шилакин. Фото из личного архива.

- Сергей Юрьевич, как вы пришли в парусный спорт?

- В парус пришёл в 8 лет, летом ходили купаться на водную станцию КТОФ, дорога проходила через яхт-клуб «Водник», я с завистью смотрел, как дети спускали по слипу на воду маленькие яхточки и уходили в море. Для меня это было что-то недосягаемое, я думал, это спорт для избранных, детей богатых родителей. Проходя мимо, мечтал попасть в яхт-клуб. Однажды набрался смелости, подошёл к тренеру. Так началась моя парусная жизнь. Я был на седьмом небе от счастья! Конечно, не все сразу получалось, сносило по ветру, я не понимал, что делать. Главное в управлении усвоить - яхты не ходят против ветра.

- Сергей, почему парусный спорт?

- Как только в первый раз увидел лодки под парусами, понял - это мое! В парусном спорте всегда нравилось то, что, выходя в море, остаёшься один на один со стихией, мчишься по волнам в какой-то необычной тишине. Только ветер и запах соленого моря, как будто переместился в другой мир. Душой отдыхаешь от городской суеты. Это самое близкое соприкосновение с морем - ни катер, ни пароход не дают этого ощущения. Парусное судно зависит только от ветра, например, от ветра зависит скорость яхты, также важна слаженная работа команды. Главное - не бояться моря, море трусов не любит.

Юные спортсмены на яхтах класса «Оптимист». Фото из личного архива Сергея Шилакина

- Случались экстремальные ситуации?

- Парус - это постоянный экстрим. Ситуаций много было. Рваные паруса, ломаные мачты, переворачивание лодки, посадки на мель, неожиданные шквалы, выпадения людей за борт, к сожалению, и с летальным исходом.

Однажды я спас человеку жизнь. При повороте он выпал за борт, я чудом успел его выхватить из моря за одежду. Это было в бухте Троица Хасанского района, штормовая погода. У яхты была хорошая скорость, если бы отпустил, то человек бы погиб. Волны были более 3 метров. До сих пор удивляюсь, как смог одной рукой поднять 80 кг веса.

Другой случай. Чемпионат России. Мы огибали остров Герасимова, Хасанский район. Шли первыми, залетели в сети, железные тросы, на полном ходу, застряли - ни туда, ни обратно. Ничего не могли сделать, но нашли выход. Я залез на мачту (более 7 метров высотой) ставим паруса, яхта ложится на бок, парусами на воду, я спиной касаюсь воды, киль параллельно поверхности. Порыв ветра - и нас перекинуло через сеть. Была команда «потушить огни», и те, кто шел за нами, попали в сети. В борьбе за победу все средства хороши! Финишировали тогда первыми, вторая лодка пришла с интервалом в 5 часов.

У других яхтсменов были случаи - лодки переворачивались, люди тонули. В городе Находка есть клуб. Мой друг Олег Спешилов при перегоне лодки из Дальнегорска утонул. Ночью поскользнулся, упал в море - его не нашли.

Тем не менее в любой гонке настрой должен быть позитивный. В парусе юмор - основа жизни. Все яхтсмены заряжены на успех. Случаются и курьезы. Идём на яхте «Ягуар», огибаем остров Рейнеке, резко меняется ветер, и все дружно окунулись в воду с головой. Благо рулевой выровнял лодку. В море без юмора нельзя.

- В международных регатах вы участвовали?

- В Японии, Корее, Тайване, на Бали. По ветровой динамике отличий нет. В Таиланде - гонки оффшорные, вдоль берега. Только климат отличается, пейзажи с Японией и Кореей похожи. Но по сервису мы пока уступаем…Там хорошие условия, много гаваней, где можно заправиться, переночевать. У нас такого нет, хотя гавань яхт-клуба «Семь футов» считается лучшей гаванью России. Вообще, парусный спорт очень органичен городу Владивостоку, что продиктовано местоположением и тем, что у города удобная для парусного спорта акватория. Здесь тренировались олимпийцы в 1988 году. Акватория считается лучшей по России для яхтинга. Ровные ветра, настоящая волна. И любоваться есть чем. Живописные острова Римского-Корсакова, пейзажи Морского заповедника. Если говорить о сложных местах акватории – это остров Аскольд. Высокий, поэтому там часто меняется направление ветра, еще и сильное течение. Все это создает сложности в огибании, доходило до суток по времени.

Яхта — самое близкое соприкосновение с морем. Ни катер, ни пароход не дают этого ощущения. Фото из личного архива Сергея Шилакина

- Одна из самых желанных гонок – чемпионат России. Как оцениваете свои шансы?

- Будем бороться за победу. Объективно - наша команда середнячки, но бывает «выстреливаем», например, в таких регатах, как Кубок ветеранов (проходит осенью), мы всегда в призерах. На чемпионате России и Приморского края большая конкуренция, сильные гонщики, в основном из Владивостока и Находки. В прошлом году в Кубке юнг мы заняли первое место. В этой регате участвуют два взрослых, пятеро детей, 9-12 лет. Дети управляют яхтой сами, под присмотром наставников.

- Сергей, в чем залог успешной гонки?

- Сплоченная команда, погода, подготовка лодки, оснащение, навигация - много компонентов. Подготовка к регате должна идти круглый год. Парусная яхта требует постоянной работы и усовершенствования. Это полировка корпуса, настройка мачты, подшивка парусов, работа с веревками.

- Яхтсмены суеверные люди?

- Я надеюсь только на себя и на команду. Такие суеверия, как «женщина на борту», уже в прошлом. Есть полностью женские экипажи, смешанные экипажи, вполне успешные. Актуальными остаются погодные приметы: чайки низко летают - к дождю, небо красное вечером – к хорошей погоде, утром – к плохой. Бывают иногда предчувствия, но я всегда настроен на победу. Стараюсь быть с лидерами рядом, в этом азарт. С сильными соперниками интереснее гоняться.

- У яхтсменов свой мир, свой лексикон?

- Верно. Есть такое выражение - будь круче всех. Это значит идти круче к ветру, когда больше скорость. Быть полнее к ветру - значит раскрутить паруса, идти на полных парусах. Когда яхты сходятся друг с другом в море, говорят - тебе что, моря мало?

- Сергей Юрьевич, ваша главная мечта?

- Выиграть чемпионат России в классе Конрад 25 р. Если в глобальном масштабе -мечтаю о кругосветной регате, хочется окунуться с головой в любимое дело, посвятить парусу остаток жизни, ведь лучший день всегда в море!

- Напутствие юным яхтсменам…

- Любите море, и оно полюбит вас.

Справка КП:

На данный момент в Приморском крае существует 4 парусные школы: в Находке (Центр развития парусного спорта), во Владивостоке при клубах «Семь футов», МГУ им. Невельского и «Алые паруса», на острове Русском. Набор детей с 9 лет, при умении держаться на воде.