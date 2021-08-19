Погибшая на пляже во Владивостоке женщина оказалась известным диктором

Раиса Позднякова ушла на 74-м году жизни. Фото: «Амурская правда»

Погибшая 16 августа на пляже Парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной женщина оказалась известным диктором из Амурской области.

Напомним, 73-летняя отдыхающая зашла в море, но в один момент пропала из поля зрения племянницы. Позже женщину нашли на поверхности воды без признаков жизни. Следственный комитет Приморья начал доследственную проверку.

Очевидцы сразу сказали, что женщина приехала на отдых во Владивосток из Благовещенска. Позже стало известно, что погибшая – диктор ГТРК «Амур», заслуженная артистка России Раиса Позднякова. Она пришла в журналистику еще в старших классах, в 1971 году. На телевидении и радио Раиса Алексеевна проработала больше 30 лет. Она вела и новостные выпуски, и общественно-политические передачи, пишут коллеги.

– Ее голос знаком советскому поколению и по репортажам с праздничных шествий. Концерты-поздравления по письмам телезрителей также не обходились без ее элегантного образа, обаятельной улыбки и искренних пожеланий. Заслуги Раисы Поздняковой признаны на уровне всей страны – она заслуженная артистка России. Нашу замечательную коллегу помнят все, кто смотрел амурские телепередачи в последней трети 20-го века. Коллектив ГТРК «Амур» выражает глубокие соболезнования родным и близким Раисы Алексеевны, – написали в некрологе журналисты.

Режиссер спецпроектов ГТРК «Амур» Ирина Толстова заявила, что ушла эпоха.

«Амурская правда» вспомнила профессиональный путь коллеги и посвятила ей большой материал. Раиса Позднякова еще со школы она мечтала стать артисткой и даже поступала во Владивостоке в институт искусств на актерский факультет, но она не прошла второй тур. И только после она пришла на телевидение.

Раиса Алексеевна ушла на заслуженный отдых в 2000-х годах, она посвятила свободное время семье и друзьям, любила путешествовать. К сожалению, поездка во Владивосток стала роковой.

«Комсомольская правда – Владивосток» приносит свои соболезнования родным и близким Раисы Поздняковой.

ПО ТЕМЕ

«Нет денег – пусть лежит, разлагается»: во Владивостоке на пляже погибла женщина

Следователи начали проверку по факту смерти отдыхающей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14