Билеты из Владивостока в Москву подешевели, но временно

Действует программа субсидированных перелетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальневосточники могут радоваться, но временно. «Аэрофлот» снизил на 25% стоимость билетов между пятью столицами регионов Дальнего Востока и столицей России: вместо 10 200 рублей теперь надо отдать всего 7 650 за перелет в одну сторону. Это стало возможно благодаря действию программы субсидированных перевозок.

Новый тариф распространяется на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» и действует на маршрутах между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой. Улететь с Дальнего Востока по сниженной стоимости можно будет с 19 августа по 30 ноября, а прилететь с 15 сентября по 30 ноября.

Конечно, у такого поворота событий есть и свои особенности. Так, при бронировании на сайте нужно будет загрузить скан или фотографию со страницей места регистрации из российского паспорта (свидетельства о регистрации для детей до 14 лет). Документы будут рассмотрены в течение пяти суток. Как только компания подтвердит возможность покупки субсидированных билетов, бронь надо будет оплатить в течение двух дней. Если перелет будет в ближайшие три дня, то оплатить билет надо будет в течение часа с момента бронирования.

Подчеркнем, что новый тариф доступен для всех дальневосточников, у которых есть постоянная регистрация в регионе.

Кстати, помимо субсидированных тарифов у авиакомпании существуют и «плоские». Билеты из Москвы в одну сторону за 15 660 рублей у «Аэрофлота» и 13 770 рублей у «России» доступны для всех. Получается, что новая временная цена ниже фиксированной в среднем на 45%.

Напомним, новый авиарейс компании «Аврора» связал Владивосток и Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Перелеты начались 20 августа.

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