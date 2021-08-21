Во Владивостоке и Находке ввели режим ЧС из-за надвигающегося шторма

На Приморье надвигается шторм. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дожди, которые затронули еще в пятницу южные районы Приморья, постепенно распространяются по побережью. Наибольший удар стихии в крае ожидается 22 августа. Из-за непогоды уже объявлено штормовое предупреждение, также власти ввели режим ЧС локального характера.

По сообщению оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за активного атмосферного фронта сильный ветер и ливень обрушатся на Приморье ночью и днем в воскресенье. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Как ранее писала «КП-Владивосток», в крае может выпасть до 50 миллиметров осадков за 12 часов и мене. Ожидается подъем уровня воды от 0,4 до двух метров, возможны подтопления.

– В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введен режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий, – подчеркнул министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин.

Спасательные и аварийные службы края приведены в режим повышенной готовности. Специалисты рекомендуют жителям и гостям края не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от выхода в море и отложить туристические поездки.

В правительстве Приморья рассказали, как действовать при угрозе подтопления. Особенно это касается жителей частного сектора. Нужно не паниковать и сделать следующее:

– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имущества и продовольствия;

– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

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