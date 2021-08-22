Две балетные премьеры из Санкт-Петербурга удалось привезти в Приморье, несмотря на пандемию

Балет «Бахчисарайский фонтан». Фото: Илья Коротков

VI Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который проходил во Владивостоке с 24 июля по 8 августа, порадовал жителей и гостей города двумя яркими премьерами в исполнении балетной труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург): балетом «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева в постановке Ростислава Захарова и классическим балетом «Сильфида».

Балет «Бахчисарайский фонтан» на Приморской сцене Мариинского тетра удивляет красотой и оригинальностью костюмов, созданных Валентиной Ходасевич. Художественное оформление этого спектакля отличается гармоничным взаимодействием освещения, грима и ярких декорацией.

Знаменитая поэма Александра Сергеевича Пушкина нашла достойное воплощение в балетном спектакле, который отличается от оригинального произведения тем, что в либретто введен еще один персонаж – Вацлав, жених дочери польского магната Марии. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть счастье девушки на родине и горе в неволе у хана.

«Меня просто поразила эта яркая, динамичная постановка с многочисленными массовыми сценами и частой сменой декораций, – поделилась своими впечатлениями зрительница, гостья города Татьяна Гапонова. – Особенно понравилась работа Екатерины Чебыкиной, исполнительницы роли Заремы, которая по сюжету произведения, будучи первой женой хана, не смогла делить его с полькой Марией. Необыкновенная гибкость, артистичность, прекрасная пластика, красота в каждом жесте балерины просто восхищают. Мне показалось, что в том, как она опускает плечи, вся печаль мира… О самом балете могу сказать, что он просто великолепен! Удивительные сцены бала в польском замке, прекрасный восточный дворец… А вихрь плясок воинов, которые пытаются развеять забвение хана… И, конечно, очень тронула музыка. Отличная работа оркестра и качество акустики влюбили меня в этот театр навсегда».

Балет «Бахчисарайский фонтан». Фото: Илья Коротков

Еще одной премьерой – балетом «Сильфида» – порадовал зрителей Мариинский фестиваль. «Сильфида» считается манифестом балетного романтизма, это самый старый из известных классических балетов. Он был создан в 1832 году хореографом Филиппом Тальони для его дочери, Марии Тальони, которая, поднимаясь на пуантах, создавала образ девы воздуха. Легкой и утонченной, живущей в мире грез.

В основу сценической «Сильфиды» легла фантастическая повесть французского писателя Шарля Нордье «Трильби», который в своих произведениях часто описывал несчастного романтического героя, его поиск мечты и сверхъестественные силы.

Этот балет и есть трепетная сказка, которая поднимает в душе волнительные чувства от соприкосновения с прекрасным миром, где любовь не знает измерений и правил.

Гала-концерт. Фото: Илья Коротков

И, конечно, стоит сказать о Гала-концерте солистов оперы, в котором приняли участие приглашенные звезды и солисты приморской труппы. На Приморской сцене Мариинского театра прозвучали известные арии и дуэты из опер Верди, Россини, Доницетти, Чайковского, Глинки и других классиков, а также романсы русских композиторов. Солисты показали высокий уровень исполнения наисложнейших оперных партий, глубокое понимание материала, и, конечно, удивительную красоту и силу голосов, которыми можно только восхищаться.

Во втором отделении выступила приглашенная оперная певица, обладательница неповторимого сопрано, солистка Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Мариинского и Большого театров Альбина Шагимуратова. Мастерство этой оперной певицы отмечают во всем мире. Во время Фестиваля «Мариинский» зрителям несколько раз посчастливилось познакомиться с уникальным вокальным даром и услышать неповторимый, летящий, чистый голос Альбины. После таких визитов в театр невозможно остаться равнодушным к оперному искусству.

Заключительным событием VI Фестиваля «Мариинский» стал показ оперы «Пиковая дама». Спектакль был представлен мощным составом приглашенных исполнителей и солистами Приморской сцены. Среди приглашенных звезд – лауреат театральной премии «Золотая маска – 2021» тенор Нажмиддин Мавлянов, исполнивший партию Германа, а также победители XV Международного конкурса имени Чайковского баритон Ариунбаатар Ганбаатар (заслуженный артист Монголии) и обладательница бархатного меццо-сопрано Юлия Маточкина.

Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Фото: Елена Кищик

Несмотря на сложности, которые вызвала пандемия, организаторам Фестиваля удалось не только привезти две балетные премьеры из Санкт-Петербурга, но и познакомить зрителей и гостей Приморской сцены с яркими представителями оперного искусства и молодыми звездами приморской труппы, показать шедевры романтической оперы – «Турандот» и «Евгения Онегина», представить интереснейшую симфоническую программу. Так, восходящая звезда мирового фортепианного исполнительства, лауреат множества престижных конкурсов Сергей Редькин дважды выступил на Приморской сцене в рамках Фестиваля. А 7 августа солисты, хор и Симфонический оркестр Приморской сцены под руководством Павла Смелкова исполнили одно из ключевых инструментальных произведений мировой музыки — грандиозную Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.