Все, что впитали за отпуск, - в творчество

Вновь академический театр имени Горького открывает свои двери. Правда, пока только для актеров - 16 августа они приступили к репетициям в преддверии 89-го театрального сезона. И если во Владивостоке спектакли труппа начнет давать с октября, то у жителей края будет возможность приобщиться к прекрасному уже в конце августа. Ведь театр отправляется в масштабные гастроли от Лесозаводска до Находки длиною почти в месяц с 37 своими постановками.

Коллектив театра Горького, который в июле с успехом провел гастроли в Беларуси, после небольшого летнего отдыха снова готовится к выезду. Как уточнили в учреждении, разноплановые спектакли - драматические и музыкальные, для взрослых и детей покажут в 26 городах и селах Приморья, среди которых Лучегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Спасское и Михайловка, Партизанск, Находка, Большой Камень, поселок Врангель. С полным и актуальным расписанием гастролей, которые пройдут с 21 августа по 17 сентября, можно ознакомиться на сайте театра (gorkytheater.ru) или позвонив в кассы: +7 (423) 222-00-69, +7 (423) 226-05-20.

А что сами актеры? Эмоциями от встречи и предвкушения продуктивной творческой работы поделился с «КП-Владивосток» актер Сергей Гончаров. Как он сам скромно заметил, в театр Горького перешел недавно - этот сезон станет для него третьим. Однако доктор Борменталь в «Собачьем сердце», Коровьев в «Мастере и Маргарите», отец Юла Бриннера и многие другие в его исполнении уже успели полюбиться зрителям Горьковки.

- В отпуске начинаешь потихоньку накапливать материал, созревают планы. Ведь творческий человек долго отдыхать не может: ему нужно выйти на сцену, сыграть, рассказать… Сегодняшний день - это праздник! - заявил актер.

Он также рассказал, что сегодня в театре сразу взяли быка за рога - помимо радостных встреч начались вводы новых актеров. И на малой, и на большой сцене…

И хотя предыдущие сезоны были, по мнению Сергея Гончарова, непростые в связи с пандемией: то вовсе спектакли не давали, то продавать можно было не более 50% зала, а потому не так много актеров было задействовано, творческий поиск никогда не прекращался. А сейчас, когда вирус потихоньку отступает, настрой совсем оптимистичный и планов «громадье»:

- Главное начать работать, радоваться, искать роль, плакать и смеяться над ней… Все, что впитали за отпуск - море, солнце, впечатления - все внесем в наше творчество, - поделился Гончаров, который, помимо основной работы в театре, для души устраивает поэтические вечера и читки. В январе, к примеру, был в Пушкинском театре вечер, посвященный стихам Осипа Мандельштама, в октябре планируется программа ко дню рождения Сергея Есенина.

Сам же академический театр Горького, несмотря на то, что буквально перед закрытием сезона дал несколько премьер, например, «Собачье сердце», без новинок оставлять зрителей не собирается. Как рассказал Гончаров, жителей края в этом сезоне ждет музыкальное шоу в лучших традициях американского мюзикла - «В джазе только девушки» от уже известного приморцам приглашенного балетмейстера Ксении Лисанской (Москва) и преподавателя по вокалу Инны Звеняцкой.

Напомним, новый сезон в стенах театра им. Горького на Светланской стартует 1 октября.