Из Владивостока запустили новые прямые рейсы в Восточную Сибирь

Рейсы выполняет компания «Аврора» Фото: Семен АПАСОВ

Новые прямые рейсы начали выполнять из аэропорта Владивосток. Теперь в Читу и Улан-Удэ можно добраться без пересадок на самолетах компании «Аврора». Раньше, чтобы добраться до этих городов Восточной Сибири, надо было выбирать другие компании и лететь, как уже понятно, с пересадками. Прямые рейсы были крайне редко, да и стоили почти целое состояние для такого короткого расстояния. Первые рейсы были выполнены 18 и 19 августа.

Улететь в Читу можно каждую среду и субботу. Вылет из Владивостока в 22:00 и 19:50 соответственно, время в воздухе – 3 часа 35 минут.

Полет до Улан-Удэ займет 4 часа, вылет в понедельник и четверг в 20:15 с прибытием в пункт назначения в 22:20 местного времени.

Напомним, с 20 августа появились рейсы из Владивостока в Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. «Комсомолка» уже писала об этом.

Также отметим, что дальневосточники могут радоваться, но временно. «Аэрофлот» снизил на 25% стоимость билетов между пятью столицами регионов Дальнего Востока и столицей России: вместо 10 200 рублей теперь надо отдать всего 7 650 за перелет в одну сторону. Это стало возможно благодаря действию программы субсидированных перевозок.

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