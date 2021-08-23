На Приморье 25 августа обрушится шторм «Омаис»

Осадки ожидаются в среду. Фото: Юлия Петлица

В Тихом океане образовался новый тропический шторм, он получил имя «Омаис» (OMAIS). Если поначалу было три возможных сценария развития ситуации, то сейчас остался только один. Синоптики рассказали, как 12 за этот год вихрь повлияет на Приморский край.

Зародился «Омаис» вечером 21 августа. На следующий день вихрь развился до сильного тропического шторма, однако затем ослабел. Ночью 23 августа циклон вышел в Восточно-Китайское море и направился на север.

– Сегодня утром вихрь находился в районе с координатами 27.1° с.ш. и 124.8° в.д., давление в его центре 996 гПа, максимальный ветер около 20 м/сек, – отметили на портале «Примпогоды».

Ночью вихрь выйдет на Корейский полуостров, а днем дойдет в Японском море. До берегов Приморья он дойдет утром 25 августа уже ослабевшим, дальнейший его путь будет проходить восточного побережья края. Из-за этого наш регион обрушатся дожди, все это будет сопровождаться сильным ветром, больше всего осадков ожидается на востоке края.

Напомним, в последний раз непогода обрушилась на Приморье в прошедшие выходные, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Многие жители и гости региона проигнорировали предупреждения МЧС и отправились на отдых на море. В итоге только за воскресенье сотрудники ведомства выезжали на три спасательные операции, к сожалению, одна из них закончилась трагедией. Кроме этого, на юго-восточное побережье обрушился сильный ветер, а сильные волны подмыли берег. В итоге Ливадия и Шамора оказались затоплены.

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