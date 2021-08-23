Во Владивостоке обнаружили фрагменты мужчины. В убийстве подозревается его сожительница

Мужчины складывали останки погибшего человека в черный мешок Фото: принтскрин видео.

Фрагменты тела мужчины найдено в доме №11 по улице Харьковская во Владивостоке. Местные жители говорят, что в подъезде несколько дней стояла вонь, а уже днем 23 августа к ним приехали сотрудники Следственного комитета, МВД, на месте также работают криминалисты. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Сотрудники Следкома выяснили, что погибшим оказался 59-летний житель указанного ранее дома, а главной подозреваемой стала 50-летняя сожительница.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, это уже не первое громкое происшествие, которое случилось этим летом. Так, 11 июля на улице Усатого, 16, местные жители обнаружили женскую ногу прямо у мусорных баков. Немного позже следователи нашли другие части тела на городской свалке, видимо, избавлялись от тела постепенно. А вскоре собака-ищейка помогла обнаружить голову – она лежала в кустах в нескольких метрах от тех самых баков на Усатого. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Вскоре полицейские и следователи, которые в том числе получили тревожные сообщения о том, что их шумные соседи притихли, нагрянули в квартиру, где проживала 64-летняя учительница Татьяна с 52-летним мужчиной, вторым супругом. Как оказалось, между ними возник конфликт, в результате которого приморец ударил жену. После этого он ушел из дома, а когда вернулся, то понял – супруга мертва. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина решил расчленить тело и постепенно избавиться от него.

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