Новые люди Приморья приняли участие в необычном съезде партии

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди приняли на съезде предвыборную программу, в которую вошли десятки идей для улучшений во всех сферах. Программа содержит предложения по улучшению экономики и политического устройства, медицины и образования, обороны и безопасности, экологии и внешней политики. Лидер Новых людей Алексей Нечаев подчеркнул, что принятая на съезде программа партии невелика, но содержательна.

- Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, - сказал он.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Советник председателя партии по региональным вопросам, «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева за три месяца совершила множество поездок по регионам. Её задачей было изучение проблем, которые не хочет или не может решить местная власть.

- Больше денег должно оставаться в регионах непосредственно: до 75% всех собираемых налогов и сборов должно оставаться на территории, мы говорим о том, что необходимо поддерживать местное самоуправление, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия Барановская, журналист Елена Летучая и актёр Сергей Жигунов, который стал советником Алексея Нечаева по вопросам культуры. Жигунов проводит творческие встречи в регионах и собирает предложения по развитию культурной сферы.

- Сегодня очень остро встаёт вопрос о цензуре в отношении деятелей искусства. Ограничения появляются каждый день. Партия «Новые люди» - за свободу и развитие. Это важная тема. Ещё один момент - поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне. Потому что без талантов из провинций нашу культурную сферу неоткуда будет подпитывать, - рассказал Сергей Жигунов.

Партия «Новые люди» - это партия сообществ. В её составе - экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Прямо на съезде стартовал велопробег. Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов планирует преодолеть более 2 000 километров на специальном велосипеде по маршруту «Москва - Крым». Таким образом Сергей хочет показать коллегам по партии, что возможно всё.

Юлия Барановская (справа). Фото: партия «Новые люди».

- Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идём в Госдумуне с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, - рассказал журналистам Алексей Нечаев.