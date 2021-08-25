СК раскрыл подробности по делу об убийстве 37-летней женщины у гаражей на Тихой во Владивостоке

Подозреваемого заключат под стражу. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

В следственном комитете Во Владивостоке рассказали подробности, как произошло изнасилование и последующее убийство 37-летней женщины в гаражах на Тихой. Вместе с этим судом была избрана мера пресечения для злоумышленника.

Стало известно, что в ночь с 22 на 23 августа 2021 года подозреваемый изрядно выпил спиртного со своим другом, после чего их повело в сон, и они пошли спать в гаражи. Как раз-таки в одном из них злоумышленник ремонтировал автомобили. Его друг моментально уснул, и подозреваемый решил покататься на авто вдоль этих же самых гаражей. Позже он заметил закрывающую ворота 37-летнюю женщину. Это уже было рано утром, когда пострадавшая должна была ехать на работу.

Он дождался, пока она зайдет в свой гараж, и проник туда с ножом. Сначала он ее изнасиловал, а затем задушил. После этого он взял ключи от ее машины и угнал ее, колеся по городу. После «покатушек» он встретился с другом и его сожительницей. Они снова начали распивать алкоголь, а затем поехали в «Патрокл». По дороге туда его уже и задержали сотрудники полиции, которых обещал поощрить генерал-майор полиции Приморья.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого: заключение под стражу. Несмотря на то, что 29-летний мужчина показал сотрудникам СК, как он убивал и насиловал женщину, дело продолжают расследовать.

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