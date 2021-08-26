Известно, как школьники Приморья будут учиться с 1 сентября

Краевые власти следят за эпидобстановкой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, как будет проходить обучение в школах Приморья. Корреспондент «Комсомолки» выяснил подробности в пресс-службе краевого министерства образования.

Школы Приморского края на дистанционное обучение официально никто не переводил, поэтому все занятия будут проходить очно. Однако же власти внимательное следят за эпидемической ситуацией в регионе, поэтому в случае ухудшения обстановки может вернуться дистанционное обучение.

Линейки также во всех учебных заведениях пройдут в штатном режиме.

– Формат проведения торжественной линейки 1 сентября остается на усмотрение руководителя общеобразовательной организации. Многое зависит от ситуации в конкретном муниципалитете, наличия предписаний Роспотребнадзора. Ограничения, вызванные распространением COVID-19, в нашем крае еще действуют и должны строго соблюдаться всеми жителями, – заметили в минобразования Приморья.

Очно будут обучаться и студенты.

Напомним, в школах Приморья появится новый предмет. Инициатором внедрения «Моего Приморского края» стал губернатор региона Олег Кожемяко.

ПО ТЕМЕ

В школах Приморья появится новый предмет

Ученые уже разработали специальный курс и создали учебник (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14