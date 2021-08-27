По 10 тысяч рублей каждому – это реально

Справедливый базовый доход – главная тема предвыборной кампании партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». По оценкам экспертов в России около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности, каждый пятый житель страны живет на 14 тысяч рублей в месяц. И это несправедливо! Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей каждому гражданину страны позволит перезапустить экономику и поддержать тех, кто оказался заброшен.

В среду, 25 августа, члены приморского отделения партии Справедливая Россия – За правду провели Всероссийскую пресс-конференцию, посвященную Справедливому базовому доходу.

Идея такой выплаты не нова. Эксперименты по введению справедливого базового дохода проводили во многих странах: от Канады до Индии. Результаты радуют: люди чувствуют себя защищенными, имеют больше возможностей для развития и творчества, с большей охотой создают семьи и рожают детей. Известная телеведущая и Секретарь Президиума Центрального совета партии по информационной политике Марина Ким объяснила, каким образом партия собирается реализовать свою идею:

- В Европе уже существуют отдельные институты базового дохода. Это научно доказанная и экономически выверенная схема. Ни о какой допэмиссии речи не идет, а деньги на выплаты справедливого базового дохода не нужно у кого-то отбирать. В профиците госбюджета каждый год остается 1 триллион рублей. Источниками выплат могут стать доходы от использования природных ресурсов России, возвращенные из оффшоров финансы, средства из «серого» сектора экономики, а также деньги, полученные от налога на добавленную стоимость при экспорте нефти и газа. Давайте пилотно введем Справедливый базовый доход для Дальнего Востока и наконец-то добьемся справедливости в этом регионе! Потом, я уверена, к нам присоединится вся Россия.

Справедливороссы подчеркивают, что опасения экономистов, которые утверждают, что такие выплаты разгонят инфляцию, беспочвенны.

- Наши коллеги провели опрос, на что люди потратят деньги? Большая часть людей ответила, что они просто купят побольше продуктов! Люди дошли до края, если основная статья расходов – продукты питания. Гражданам не до того, чтобы складывать в кубышку, им надо перекрыть свои кредиты, долги по ЖКХ, подготовить детей к школе. Один только учебник стоит пятьсот рублей, а сколько их надо? Справедливый базовый доход необходим жителям страны просто для того, чтобы выжить в это непростое ковидное время, - отметил Председатель Совета регионального отделения партии Справедливая Россия – Патриоты - За правду Алексей Козицкий.

В конференции приняли участие представители региональных отделений партии Справедливая Россия. Партийцы из Забайкальского края, Амурской области, Республик Саха (Якутия) и Тыва отметили важность введения дальневосточного коэффициента для справедливого базового дохода, а также напомнили про ежегодную индексацию выплат на уровне инфляции.

Справедливороссы подчеркнули, что главное их отличие от тех партий, которые предлагают все поделить и сделать общим – отсутствие желания что-либо отбирать. Эксперты уверены – те деньги, что уже есть в экономике, будут работать гораздо лучше, если распределить их на равные части.

- Не надо грузить людей словами НДС, индустриализация, цифровизация. Перед жителями страны стоят совсем другие задачи. Например, учителей и медиков волнует то, что система социальной защиты не справляется: нищенские зарплаты, несправедливое распределение профессиональных льгот, большие нагрузки. С людьми надо общаться на простом и понятном языке, не прикрываясь нагромождениями формулировок. Важно рассказывать им ясно и доходчиво о том, что и как делается, - подчеркнула Марина Ким.

Важно отметить, что справедливый базовый доход будет выплачиваться дополнительно к тем мерам поддержки, что уже существуют. Для получения новой выплаты не потребуется подавать заявление или собирать пакет документов. Вводить справедливый базовый доход будут в два этапа: с 2022 по 2027 годы средства будут выплачивать на каждого несовершеннолетнего ребенка, с 2027 по 2030 годы доход начнут получать все граждане страны.

Оплачено из средств избирательного фонда Социалистической политической партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», региональное отделение партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» в Приморском крае.