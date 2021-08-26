Какую погоду подарят Приморью последние выходные августа?

Прогноз погоды на конец этой недели Фото: Дарья НАУМЕЦ

Последние дни на Приморье влияют фронтальные разделы, и регион все еще остается в их власти, а значит, сохраняется неустойчивая погода.

ПЯТНИЦА

Жителям края стоит ожидать в пятницу, 27 августа, кратковременных дождей, местами и вовсе опрокинутся ливни, где-то с грозами. Если раньше на континенте было до +29°С, а на берегу до +23°С, то сейчас температура воздуха понизится на 1–5 градусов.

Во Владивостоке будет утром в пятницу облачно, городские дороги окропит дождик. Столбики термометров поднимутся до +25°С, а после обеда, когда прояснится, и вовсе до +28°С.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА

В последние выходные лета погода будет разной, обещают синоптики.

Так, 28 августа на Приморье периодически будут проливаться дожди, можно ждать грозы. Усилится юго-западный, западный ветер. Ночью будет до +19°С, днем до +29°С, а на севере до +23°С.

29 августа осадки прекратятся, а ветер стихнет. Только теплее не станет, так как влиять на край будет более холодная воздушная масса. На континенте температура воздуха понизится на 1–4 градуса. Днем все еще солнечно и тепло, до +28°С.

Во Владивостоке осадков быть не должно, ночью до +19°С, днем в субботу до +29°С, а вот в воскресенье всего до +27°С.

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