«Никто не заступается, просто позор»: в популярном супермаркете Владивостока разразился скандал из-за бесплатных пакетов

Конфликт с покупателем магазина случился из-за фасовочных пакетов. Фото: Милана СОКОЛ

Неприятный инцидент произошел в одном из супермаркетов популярной во Владивостоке сети. По словам жительницы города, конфликт между охранником и покупателем завязался из-за бесплатных пакетов. Клиент в возрасте, судя по всему, решил запастись желтыми одноразовыми пакетиками впрок, да еще и прихватил с собой какую-то сетку из-под овощей. Однако реакция охраны на добро, принадлежащее торговой точке, не заставила себя долго ждать и оказалась крайне неожиданной.

О том, что произошло в торговом зале магазина на Луговой, в сети рассказала посетительница.

– На кассе услышала много ругани между пожилым человеком и охранником «Реми». Охранник считал, что дед украл лишние пакеты (желтые майки одноразовые) и сетку, которая, скорее всего, валялась среди овощей. Дедушке стало стыдно, он стал нервничать и сматерился. На что сотрудник стал открыто ему угрожать. С фразами, что таких надо убивать и т.д. Я обратилась к администратору, девушка сказала, что ничего с ним поделать не может, такой характер. Сам охранник подбежал и стал кричать, что так с ним разговаривать не надо (как говорил дедушка) и что это его честь, а также в его стране за такие слова нужно ответить. Сам охранник молодой парень, невысокого роста, примерно 169 см. С огромной черной бородой. Мне было некомфортно общаться с ним, – отметила покупательница, ставшая невольной свидетельницей ссоры.

По словам девушки, у охранника действительно вспыльчивый характер, молодой человек всячески встревал в разговор с администратором, когда она пыталась заступиться за пожилого мужчину. Работник магазина не унимался, желая доказать свою правоту.

– Сам дедушка не был сверх вежливым, но это пожилой человек, который оказался в ситуации, где его обвиняют в воровстве каких-то пактов. Конечно ему будет стыдно. Охранник «Реми» должен быть при любой ситуации вежлив. А то, что никто ничего не делает, никто не заступается, просто позор, – подытожила неравнодушная горожанка.

Корреспондент «КП-Владивосток» связался с официальным представителем сети «Реми» во Владивостоке, чтобы выяснить, известно ли руководству о произошедшем.

– Такое поведение охранника в целом недопустимо. Он должен был подойти и объяснить все спокойно, если есть какие-то ограничения по поводу этих пакетов. В каждом магазине есть отдельные помещения, где можно пообщаться более детально и обсудить все вопросы в присутствии администратора. Сейчас всю информацию передали службе безопасности, специалисты просмотрят записи видеокамер, чтобы более подробно разобраться в ситуации. Проводится проверка, – отметил руководитель отдела маркетинга «Реми» Максим Шатыро.

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