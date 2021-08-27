Борис Кубай обещает влажный ВЭФ

Однако все еще может поменяться Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приближается Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. В связи с этим многих интересует – какой же будет погода во время важного события. Утолил информационную жажду глава Примгидромета Борис Кубай.

Так, с 28 августа по 1 сентября над Приморьем будет господствовать антициклон, благодаря этому в крае установится солнечная погода. В этот же период будут прибывать гости форума, поэтому они без проблем насладятся нашими морскими пейзажами и смогут без проблем искупаться в теплом море.

Однако чем ближе будет ВЭФ, тем хуже станет погода, причина кроется в прохождении активного циклона, который зародился над Желтым морем. Уже 2 сентября начнет натекать облачность, 3 сентября на столицу Дальнего Востока может обрушиться дождь, ветер усилится и посвежеет. И все же основные осадки придутся на Японское море и Японию, поэтому серьезного ухудшения погоды в Приморье можно не ждать. Вполне возможно, что 4 сентября солнце вернется во Владивосток.

– Хотелось бы напомнить, что данные предположения пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще довольно много времени, а синоптические процессы в начале сентября всегда довольно динамичны. О любых существенных изменениях в погоде мы обязательно сообщим, – добавил Борис Кубай.

Напомним, столицу Приморского края 1 сентября посетит Владимир Путин. Одной из целей визита президента России во Владивосток станет открытие Восточно-экономического форума, которое состоится уже 2 сентября.

Ранее синоптики рассказали, какими будут последние выходные августа. Погода будет разной.

ПО ТЕМЕ

Какую погоду подарят Приморью последние выходные августа?

Синоптики подготовили прогноз для края и его столицы (подробнее)

Владимир Путин посетит столицу Приморского края 1 сентября

Он будет присутствовать на пленарном заседании ВЭФ (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14