Во Владивостоке торжественно наградили финалистов международных армейских игр «АрМИ-2021»

Участие в масштабных соревнованиях приняли представители разных стран. Фото: Минобороны России.

29 августа во Владивостоке торжественно наградили тех, кто отстаивал честь страны в конкурсах «Морской десант» и «Кубок моря» в рамках международных армейских игр «АрМИ-2021». Церемония чествования победителей состоялась на 33 причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Участие в ней приняли военные из семи государств, которые на протяжении недели состязались в выносливости, силе, мастерстве и меткости.

Соревнования «АрМИ-2021», призванные укрепить международное военного и военно-техническое сотрудничество, помочь в обмене опытом и повышении квалификации, проходят с 22 августа до 4 сентября на территории 11 государств. В играх для людей сильных духом участвует больше 5000 военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран мира. Словом, масштаб впечатляет. Приморью тоже выпала честь принимать армейскую гонку.

Участниками масштабных соревнований стали военные из разных стран. Фото: Минобороны России.

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» Военно-Морской Флот России представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота. От Вьетнама выступал ракетный фрегат «Куанг Чунг», а Китай представили моряки с корабля «Гуаньюань». По результатам нескольких этапов соревнований сильнейшими оказались россияне. Вторую позицию занял Вьетнам, а на третьей ступеньке пьедестала почета обосновалась Поднебесная.

Пятикилометровый марш-бросок и состязания в меткости стрельбы выявили лидеров конкурса «Морской десант». Участниками соревнований на полигоне «Горностай» во Владивостоке стали представители пяти стран. Первое место нелегким трудом добыли морские пехотинцы России. Немного уступили лидеру военные из Китая, «бронза» досталась морпехам Исламской Республики Иран.

В воскресенье победителей и призеров масштабных соревнований наградили в столице Приморья кубками, медалями, дипломами и памятными призами. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, начальник управления Боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Олег Королев.

Заместитель Министра обороны РФ лично поздравил участников. Фото: Минобороны России.

Официальные итоги всех конкурсов в рамках «АрМИ-2021» будут известны после 4 сентября. Пока у России есть все шансы на победу.

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