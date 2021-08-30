«Суд уже был»: появились новые подробности про «уличного боксера» из Владивостока

Горожане заявили, что мужчина – сотрудник ОМОН. Он сам это отрицает Фото: Социальные сети

Избиение супружеской пары на Шилкинской, 10, во Владивостоке стало спусковым механизмом. 22 августа 36-летний мужчина напал на 51-летнего оппонента, а затем и на его супругу. Причиной драки стало недовольство мужчины по поводу парковки. История вызвала широкий общественный резонанс, и местные жители вспомнили, что этот же самый персонаж полгода назад угрожал семье с детьми предметом, похожим на пистолет.

Как пишут в социальных сетях, в марте этого года семья с тремя детьми приехала на отдых и сняла квартиру в том же самом районе. Они оставили машину около супермаркета, а вскоре заметили нерусского мужчину, который был чем-то недоволен.

– Мужчина ругался матом, не обращая внимания на маленьких детей, а затем подошел к машине и достал пистолет. Однако, заметив съемку на видео, он испугался и посмешил уйти, – пишут в Инстаграме.

На мужчину было написано заявление в полицию, но в итоге лишь тишина. Пользователи социальной сети заявили, что этот уличный герой – сотрудник ОМОН. Так это или нет, еще предстоит выяснить: «Комсомолка» направила в Росгвардию официальный запрос. При этом собственные источники заявили, что не уверены в причастности этого человека к спецподразделению.

Кроме того, под публикациями можно заметить некоего гражданина, который и представляется тем самым человеком. Он заявил, что в ОМОНе не работает и не работал никогда. Про пистолет он написал, что это – зажигалка.

– Суд уже был. И это была зажигалка, – написал мужчина корреспонденту «Комсомольской правды» в личной переписке.

И все же все, что правда, а что – ложь, мы узнаем в ближайшем будущем.

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