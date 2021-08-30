Лето, прощай! Приморские синоптики рассказали, каким будет последний день августа

На побережье будет теплее, чем на континенте Фото: Дарья НАУМЕЦ

Грядет последний день лета 2021 года, которое подарило нам рекордные температуры, крайне теплое море (говорят, такого никогда не было!) и шоколадные загары. Это было самое настоящее лето, какого, наверное, в Приморье не было давненько. И теперь, когда теплая пора стоит на низком старте, настало узнать, каким же будет 31 августа. Об этом рассказали синоптики на портале «Примпогода».

Сейчас через Приморье проходит холодная высотная ложбина, а значит, в крае ожидается небольшое похолодание и дожди. Однако ночью атмосферное явление сдвинется на восток, благодаря чему осадки прекратятся. На побережье ожидается +14...+17°С, на континенте – +8...+13°С, а в горных районах и столбики термометра и вовсе опустятся до +3...+7°С.

Другое дело днем. 31 августа на Приморье повлияет гребень антициклона, из-за этого осадков можно не ждать, воздух прогреется до +20...+27°С.

Во Владивостоке в последний день лета будет солнечно, но ночью похолодает до +14...+16°С, днем будет +23...+26°С.

Напомним, ранее главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в начале сентября, в том числе и на ВЭФ.

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