История одного фасада: как неравнодушные жители во Владивостоке отремонтировали свой дом

Пологая, 28-30, до и после ремонта. Фото: предоставлено жильцами дом

Владивосток продолжает преображаться к Восточному экономическому форуму благодаря допфинансированию, которое получил город в этом году. И если одни видят только конечный результат в виде отремонтированных дорог, фасадов, новых подпорных стен. То для кого-то эта работа дает долгожданный шанс изменить жизнь свою и соседей к лучшему.

Именно так и произошло с жильцами дома 28-30 по улице Пологой, построенного еще в сталинские времена. Из-за того, что в доме не так давно провели ремонт крыши, капремонт фасада сдвинули аж на 2043 год. А дом красивый, старинный, и жильцам очень хотелось привести его внешний вид в порядок.

«Мы писали, звонили везде, - рассказывает активная жительница Пологой, 28, Алина, - зачем нам этот фасад, когда будет 50-60 лет? Думали, сами сделать, но это очень дорого, неподъемно. У нас всего 36 квартир, в 30-м доме 41 квартира. Всего 77, ну что смеяться, не потянем».

В администрации Алине рассказали, что есть программы для гостевого маршрута. Если дом находится на расстоянии не более 200 метров от маршрута, можно попасть в специальную программу, но не в этом году, пока она не действует. Правда, в тот момент чиновники еще не знали, что в преддверии ВЭФ Владивостоку по поручению Юрия Трутнева выделят дополнительно 647 миллионов рублей, которые можно будет распределить на самые необходимые городские нужды и проекты развития. В том числе ремонт улично-дорожной сети, приобретение коммунальной техники, ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, освещение 100 дворов, благоустройство и текущий ремонт набережной ДВФУ и центральной площади и, конечно же, ремонт фасадов жилых домов.

Алина же на этом не успокоилась, и написала мэру города в Инстаграм о том, что дом старый, красивый, но надо привести его в порядок. Тем более, центр города. Придите и посмотрите. Но она даже не ожидала того, что случится дальше.

«12 июня я вышла во двор погулять с собакой. Смотрю, стоит какой-то мужчина, очень знакомый, похожий на телеведущего. Думаю, откуда я его знаю? Потом понимаю – так это ж наш новый мэр. Говорю ему: «Здравствуйте». Он мне: «Привет!» «А что вы у нас делаете?» «А мне жильцы вашего дома написали. Я ехал мимо и заехал». «Так это же я вам писала! Пойдемте, я вам все покажу». И я ему показала дом, а через неделю из администрации позвонил и поздравили с включением в программу», - рассказывает Алина.

Жильцы посеяли газон, и теперь это одна из красивейших территорий. Фото: предоставлено жильцами дом

Дом в надежных руках

Подрядчик - ООО « Альянс Прим» - приступил к работе уже в середине июля. Местные жители очень довольны их работой.

«Шикарные ребята из Беларуси, мастера. Сколько езжу по центру, работы лучше, чем сделаны у нас, я еще не видела. Не потому хвалю, что это мо дом. Мы постоянно с ними разговариваем, смотрим, как они все делают по уровню, качественно. Ребята просто молодцы!» - говорит Алина.

Они уже завершил ремонт лицевой части фасада со стороны дороги, поменяли козырьки, сделав их одинаковыми, и перешли во двор. Правда, там пришлось немного подождать, поскольку в этом году дом выиграл право участвовать еще в одной программе – «1000 дворов», благодаря которой на их придомовой территории прямо сейчас укладывают новый асфальт. Попасть в эту программу дом пытается с 2019 года, и, наконец, получилось.

«Потом будут делать ареку. Пока дорожники отсыпали двор – попросили сдвинуться. Но завтра подрядчик продолжит ремонт фасада, а потом арки. Сказали, надо еще две недели, и все будет сделано», - радуются жильцы.

Кстати, недавно дом оказался в числе брошенных после банкротства Фрунзенской УК, дом подхватила городская «управляйка» - МУП «Центральный». Жители довольны.

«Новая «управляйка» все выполняет. У нас трубы отопления идут под аркой, трубы 62-го года, представляете? Позвонила в «управляйку», сказала: ребята, у нас будут асфальтировать арку, я не хочу асфальтировать вместе с этими старыми трубами. Не вопрос, пришли, все раскопали, завтра будут ставить новые. А сегодня нам доделывают шикарный тепловой узел, но это уже жильцы сами устанавливают», - говорит Алина.

В итоге во Владивостоке в отдельно взятой «сталинке» будет новый фасад и двор, во дворе убрали старые гаражи, отсыпали площадку, уже подано заявление на установку освещения, проведен капитальный ремонт подъездов, заменили теплосчетчик. И все благодаря активности самих жильцов.

«Я просто устала жить в помойке, а теперь у нас все чисто и хорошо. Что для этого нужно? Нужно общаться с людьми, а не орать везде, что мне все должны», - уверена Алина.

А придомовую территорию отремонтируют по программе "1000 дворов". Фото: предоставлено жильцами дома

Штукатурка падала на голову

Всего в список ремонта фасадов попало 17 зданий. Это дома на Алеутской, Семеновской, Уборевича и Пологой. Еще один такой дом, в котором ведутся работы, - Уборевича, 15, прямо на кольце.

«Начали месяц назад. Лицевую часть фасада обещают закончить к ВЭФу, а внутреннюю часть двора – недели через две. Мы контролируем работы, и на наш взгляд делают все нормально, качественно», - рассказал председатель ТСЖ «Западный» Александр Зорин.

По его словам, дом выбрали в администрации по итогам мониторинга гостевого маршрута и предложили участие в программе. После чего ТСЖ оформил все документы и получил долгожданный ремонт.

«Нам делали ремонт в последний раз в 2010 году – фасад и крышу, но сделали некачественно, все в итоге облезло, буквально кусками отваливалось. Особенно внутри двора – шпаклевка прямо на голову людям падала. Крыша начала течь. Пытались тогда судиться, но контора обанкротилась. Так что нынешний ремонт нам был необходим. К тому же, нам делают новые водостоки взамен старых, а это очень дорогое удовольствие. Очень хорошо, что мы попали в программу, - отмечает Александр Зорин.

Уборевича, 15 Фото: Сергей БАЛАНОВ

В мэрии отмечают, что ремонт зданий в историческом центре Владивостока – важная задача.

«Ежегодно ремонтируем несколько зданий. Многие из них давно ждали обновления. Все они являются частью богатой истории нашего города. Поэтому контроль за подрядчиком соответствующий, все работы должны проводиться качественно и в срок - подчеркнули специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока».