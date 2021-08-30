К визиту Владимира Путина во Владивосток отремонтируют Шаморовскую трассу

На 30 августа выполнена пока небольшая часть работ, а все основное еще впереди Фото: Архив "КП"

Во Владивостоке планируется отремонтировать Шаморовскую трассу к визиту Владимира Путина в Приморский край. Протяженность дороги — 10 км. Перед рабочими поставили серьезную задачу.

В министерстве транспорта Приморья сообщают, что на трассе будет затруднено передвижение автомобилям, и рекомендуют воспользоваться другими дорогами.

VL.ru сообщает, что рабочие не только прокладывают новый асфальт огромными отрезками, но и убирают весь мусор с дороги и обочины, скопившийся на Шаморовской трассе несколько лет.

Некоторые участки трассы уже приведены в порядок: ликвидированы трещины и ямы. Однако, на 30 августа выполнена пока небольшая часть работ, а все основное еще впереди.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что президент России Владимир Путин посетит Владивосток 1 сентября на несколько дней. Цель визита — участие в открытии IV Восточного экономического форума.

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