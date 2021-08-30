Этапов четыре – триумфатор один. Первый сезон RDS Asia стал рекордным для Григория Гусева

Григорий Гусев стал победителем первого сезона RDS Asia. Фото: предоставлено организаторами.

В минувшие выходные на «Примринге» с размахом завершился первый сезон RDS Asia. И хоть из-за коварной пандемии официальные соревнования по дрифту прошли без участия азиатов, как это предполагалось ранее, да и отражает само название, посмотреть зрителям было на что. Дальневосточные спортсмены, которые на протяжении этого года показывают уверенные результаты и оттачивают технику вождения, выложились на треке на все 100%. А кто-то, казалось, и вовсе превзошел себя. Речь о победителе всех четырех этапов – Григории Гусеве. Гонщик из Находки не только забрал все призы в сезоне в личном зачете, но и выиграл все боевые парные заезды, а также отличился в командной борьбе.

Григорий Гусев стал лидером чемпионата. Фото: Милана СОКОЛ

Четвертый этап RDS Asia стал завершающим в этом сезоне. Это значит, что с некоторыми гонщиками поклонники дрифта смогут встретиться лишь в следующем году. Поэтому желающих проводить лето и посмотреть на скоростные заезды оказалось предостаточно, хотя в знойный выходной многие разъезжаются на отдых к морю. Жара в этот день была не только на улице, но и на гоночном треке. Но обо всем по порядку.

Зрители пришли поддержать своих фаворитов. Фото: Милана СОКОЛ

Участниками заключительного этапа RDS Asia стали 17 спортсменов из разных регионов ДВ. География соревнований заметно расширилась. В этот раз на «Примринге» схлестнулись, как опытные гонщики, так и новички из Владивостока, Хабаровска, Находки, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Партизанска и Кавалерово. А судейскую бригаду возглавил директор Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский. Естественно, что ударить в грязь лицом при гуру автоспорта никто не хотел.

Квалификация, как и полагается, оказалась напряженной. К сожалению, из конкурентной борьбы выбыл Егор Шумилкин. В Toyota Chaser опытного хабаровского спортсмена случилась серьезная поломка. Итог предсказуем – техсход. Не повезло и еще одному представителю Хабаровска Евгению Сокорову. Буквально перед стартом во время тренировки Mark II вылетел с трассы, собрав и поролон, и бетонные ограждения. Одним из самых неприятных сюрпризов для зрителей стало выбывание Алексея Передерея. Пилот, на которого многие возлагали большие надежды, ошибившись в первой попытке, не смог выехать на вторую из-за поломки авто.

И, если у одних отказывала техника, то другие просто допускали досадные ошибки на исправных машинах. Так, с нулевым результатом к финишу пришли сразу три спортсмена – Иван Канищев из Благовещенска, Виктор Легай из Партизанска и Александр Дышливенко из Владивостока.

Победителем квалификационного отбора в очередной раз стал Григорий Гусев, объехав коллег с результатом 88 баллов. Пройдя дальше в ТОП-16, Гриша обеспечил себе победу в сезоне, ведь до этого он выиграл все предыдущие этапы. Совсем немного уступил лидеру Павел Киселев, набрав 87 баллов, а «бронза» по итогам квалификации с результатом 85 баллов досталась Алексею Линькову.

Кстати, квалификация, в которой многие пилоты отсеялись, наложила отпечаток на дальнейший ход соревнований. Киселев, Линьков и Гусев поочередно выехали на трек в гордом одиночестве, без боя пройдя дальше по турнирной таблице.

Что касается парных заездов, уверенные постановки продемонстрировал Вадим Сыромятнов, без труда объехав Джамбулата Гобозова. Отличный результат в боевом заезде с Евгением Ефановым показал Сергей Контеев. Не меньше удивил трибуны и Евгений Иванчей, которому удалось проехать четко по заданию и выиграть заезд у опытного Константина Авашарова.

Столкнувшись на трассе, придали зрелищности соревнованиям Александр Смирнов и Арсений Варавин. Справедливости ради стоит отметить, что Арсений – дебютант этого сезона. Один из самых юных гонщиков блестяще прошел квалификацию, набрав 79 баллов, но в ТОП-16 что-то не задалось. Не обошлось без ошибок в заездах Константина Гаврилюкова и Олега Миленина, но Костя все же оказался немного проворней.

Стоит ли говорить, что в ТОП-8 развернулась нешуточная борьба, а страсти за выход в финал накалились до предела. Благодаря новой сетке, зрители смогли увидеть вдвое больше заездов. Согласно задумке организаторов, гонщики поделились на две четверки и каждый смог проехать с каждым. Не обошлось на треке без поломок, максимально близкого дрифта и крутейших постановок.

В ТОП-4 кроме Григория Гусева прошли Алексей Линьков, Павел Киселев и Константин Гаврилюков. В паре Гусев vs Линьков гонщик из Находки практически не оставил сопернику шансов, объехав его на максимально быстрой скорости. Вторыми на треке за победу сразились Гаврилюков и Киселев и тут свои сюрпризы снова преподнесла техника. Автомобиль Константина, казалось, подергивало на разгоне, как стало понятно потом, у Nissan Skyline заклинило переключение скоростей. «Восстание машин» произошло и на финальном заезде. Лидер предыдущих этапов практически без борьбы забрал победу у Павла Киселева, Nissan Laurel которого попросту отказался ехать.

Места в 4-ом этапе RDS Asia распределились следующим образом:

Григорий Гусев – лидер этапа и безоговорочный победитель всего чемпионата

Павел Киселев – второе место по итогам прошедших соревнований и победам в сезоне

Алексей Линьков – почетное третье место.

Тройка победителей. Фото: RDS Asia.

Лавры славы достались Гусеву и в командном зачете. Vostok 1, в составе которой также Константин Авшаров, стала лучшей в сезоне.

Но на этом большой дрифт еще не заканчивается. Организаторы приготовили для жителей Приморья очередной сюрприз. Отправить гонщиков на заслуженные каникулы в этом году планируется после шоу «RDS без границ», которое пройдет на «Примринге» 2 октября.

Журналисты и фотографы на себе испытали новую конфигурацию трассы. Фото: Милана СОКОЛ