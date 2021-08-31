Где во Владивостоке сделать необычную фотографию с картинами из Третьяковки

Маленькие коробочки вызывают большое удивление Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лента Инстаграма жителей Владивостока пестрит необычными фотографами: то человек-гигант заглядывает в зал, увешанный картинами, то в зеркале позади себя вдруг начинаешь видеть Льва Толстого, а то и вовсе появляются десятки твоих клонов… Звучит таинственно, но на самом деле все просто: 30 августа в столице Дальнего Востока открылся временный павильон Третьяковской галереи, где можно найти много действительно крутых и любопытных площадок. Называется спецпроект «Третьяковка в движении», он представляет из себя интерактивную экспозицию о музее, и найти его можно на верхней площадке амфитеатра на набережной Спортивной гавани, там, где уже расположились «Семь сопок».

«Третьяковку» можно найти возле «Семи сопок» Фото: Сергей БАЛАНОВ

У жителей и гостей Владивостока есть возможность посмотреть, как выглядит московский музей изнутри. Правда, все представлено в миниатюрах Фото: Сергей БАЛАНОВ

Радовать глаз, просвещать и наполнять столичным духом культуры мини-Третьяковка будет до 26 сентября. За это время все желающие смогут посетить мультимедийную экспозицию, размещенную в восьми залах павильона. Гости познакомятся с Павлом Третьяковым и коллекциями галереи, узнают о шедеврах и смогут вообразить, что гуляют по московскому музею.

Все посетители с удовольствием фотографировали и фотографировались Фото: Сергей БАЛАНОВ

Зеркало, которое показывает твое истинное состояние души Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ждет визитеров и цикл лекций, который посвящен краткой истории русского искусства: от Средневековья до наших дней. Спикеры расскажут об особенностях каждой из эпох и, конечно, отметят их роли в формировании своеобразия русского искусства.

Гостей просят носить маски Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожане с удовольствием гуляют по выставочным залам павильона Фото: Сергей БАЛАНОВ

Запланированы в павильоне Третьяковки и специальные кинопоказы, которые расскажут о наследии русских художников. Будет уделено внимание и Приморью.

Площадка подготовлена не только для выставок, но и для кинопоказов и лекций Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рассматривать маленькие картины тоже интересно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для семей с детьми организуют две мастерских, в которых в игровой форме можно будет исследовать художественные материалы и провести эксперименты.

Малевич делится множеством тайн Фото: Сергей БАЛАНОВ

Полную программу можно посмотреть на сайте onthemove.tretyakov.ru или в Инстаграме tretyakovgallery.vvo. Павильон работает с 12:00 до 21:00, посещение бесплатное.

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