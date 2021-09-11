Завораживающие кадры ночной грозы снял на фотоаппарат житель Приморья

Фото: Каблин Сергей.

Гроза минувшей ночью, с пятницы на субботу, 11 сентября, стала объектом для обсуждений в социальных сетях. Завораживающее явление природы попало в объектив местного фотографа-любителя или, как он сам себя называет, профессионального любителя Сергея Калабина. Снимки он опубликовал на своей личной странице в «Инстаграм».

Как оказалось, Сергей воздушный оператор. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды-Владивосток». Помимо этого, занимается он и портретной фотографией, а также делает завораживающие снимки природы.

- Все больше как хобби. Иногда продаю фото. В основном на календари участников ВЭД и судовым перевозчикам, - рассказал Сергей Калабин.

Фото: Каблин Сергей.

Непогода попала в объектив серьезной техники: снимает Сергей на Canon 5D Mark III. В случае с грозой, чтобы ее поймать, пришлось использовать еще и широкоугольную светосильную линзу.

В социальных сетях фотографии получили большой отклик. Многие приморцы не поверили своим глазам и упрекнули автора фото в том, что это обычный фотошоп. «Художника», к слову, это слова никак не тронули.

- Мне все равно. Без фотошопа даже не проявить исходные кадры! Ну или без каких-либо других специальных программ. На первом снимке микс из четырех кадров, камера статично снимала. Если бы не сдвинул ее, можно было бы больше смикшировать молний, - поделился своим секретом Сергей.

Фото: Каблин Сергей.

О том, почему же фотошоп на снимках имеет место быть, он ответил очень просто:

- Просто я счел это более красивым и эффектным!

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