Во Владивостоке финишировал образовательный автопробег

Артем Соловейчик. Фото: партия «Новые люди».

За месяц он проехал на микроавтобусе больше 10 тысяч километров через 50 городов. Соловейчик провел встречи с педагогами и родителями школьников в Новосибирске, Екатеринбурге и Благовещенске, Омске и Казани, Челябинске и Уфе и других городах. Во Владивостоке он подвел итог своей поездки, ответил на самые актуальные вопросы и оценил ситуацию с образованием в России.

Второе путешествие на автомобиле через всю Россию у Артема Соловейчика заняло чуть больше месяца. Первый раз он преодолел этот маршрут двадцать лет назад. Тогда путь занял почти год. В этот раз у путешествия была специфическая цель - Соловейчик изучал состояние образования в российских регионах и рассказывал о программе модернизации педагогической системы от Новых людей.

Фото: партия «Новые люди».

Система российского образования нуждается в изменениях. К примеру, оно оказалось не готово к дистанционным формам обучения. Это подтвердила пандемия. На встрече во Владивостоке Артем Соловейчик объяснил - за комбинированными формами обучения будущее. Внешкольное образование, система семейных школ и другие механизмы набирают популярность в мире. Россия отстает, хотя некоторые страны перевели на такие формы обучения уже четверть учащихся.

- Сейчас родители другие и у нас, и во всем мире. Им важно, что с ребенком происходит, пока он учится, какая его жизнь. Я сейчас хочу, чтобы в школе была атмосфера радости, счастья, безопасная, в которую бежал бы ребенок, - говорит Артем Соловейчик.

В изменениях нуждается система ЕГЭ, считает федеральный эксперт. Необходимо менять суть экзамена, который пришел в Россию в конце 90-х. Но с тех пор главные идеи ЕГЭ в России были утеряны.

- Я работал долго за рубежом, видел плюсы единого госэкзамена. Это было такое централизованное тестирование, телетестинг. Там была другая идея. Результаты тестирования принадлежат только самому ребенку, - рассказал Артем Соловейчик.

Чиновники от образования превратили ЕГЭ в систему главенствования «правильных» рейтингов и бюрократических отчетов, считает Соловейчик. Искажение сути тестирования стало причиной деления школ и учителей на плохих и хороших. Это ошибочная шкала оценок труда педагогов и развития школьников, считает представитель Новых людей.

Фото: партия «Новые люди».

Но самая большая проблема в образовании сегодня - кадровая. России не хватает учителей и двух миллионов учебных мест.

- Мы сейчас в демографическом взрыве. Это комплексная история, которую надо решать. Когда я стал главным редактором издательского дома после ухода моего отца из жизни в 1996 году, в тот момент педагогов в стране было 1 млн 800 тысяч. Сейчас официально педагогических работников, не только учителей, – 1 миллион 200 тысяч, что на самом деле означает, что примерно 900 или миллион всего учителей. Остальных сократили за счет того, что все по полторы-две ставки берут, все перегружены. За 20 лет мы тотально изменили картину и привели систему к ее неуправляемости, - рассказывает Соловейчик. Он считает, что ЕГЭ сегодня должен быть добровольным. Выпускники должны иметь право сдавать его с нескольких попыток в выпускной год. Тестирование должны проводить независимые организации, а результаты должны быть известны только ученикам, родителям и вузам, если выпускник решит получить высшее образование.

Школа, считает Артем Соловейчик, превратилось в конвейер, а зарплата учителей, несмотря на все громкие заявления, которые начались с майских указов Президента России в 2012 году, так и не выросла. Достичь хотя бы среднего по региону уровня доходов педагоги могут, только если возьмут большую дополнительную нагрузку. Только после этого их доходы становятся средними по Приморскому краю. Ситуация характерна для всех регионов, в которых побывал Соловейчик, кроме Москвы. Загруженность приводит к профессиональному «выгоранию» учителей.

Фото: партия «Новые люди».

- В стране на сегодняшний день всего 5% учителей работает на одну ставку. 65% – на полторы ставки и 30% – на две ставки. По закону у учителя должна быть сокращенная рабочая неделя – 36 часов. В реальности учителя работают и 50, и 70 часов в неделю, - рассказал в Хабаровске Артем Соловейчик.

Новые люди в своей предвыборной программе предлагают установить всем учителям страны единый федеральный оклад в размере 75 тыс. рублей за одну педагогическую ставку в 18 часов. Также они предлагают запретить принуждать учителей к сверхурочной работе. Еще одно предложение - Рособрнадзор должен быть упразднен.

- Позиция партии «Новые люди» в вопросах образования полностью совпадают с моей этом контексте совпали с моими. Есть ряд инициатив, которые в современной школе готовы внедрять немногие. В основном же новые методы образования никто не допускает. Это нужно менять и мы к этому готовы, - подвел итог своей поездки по стране Артем Соловейчик.