Мультики против терроризма: во Владивостоке юных аниматоров наградили «Айфонами» и «Айпадами»

Награждение победителей конкурса "Детство БезОпасности" Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Этим летом в Приморье проходил детский конкурс по антитеррору, принять участие в нем могли как студии анимации, так и самостоятельные авторы анимационных роликов. Некоторые участники приезжали за ценными призами - «Айфонами», «Айпадами» и беспроводными наушниками - из Находки и Арсеньева. Дети готовили мультфильмы по трем номинациям: «Выбор за вами», «Безопасные соцсети» и «Горжусь тобой, Приморье». Все направления объединены идеей показать позитивное восприятие мирной жизни, в которой терроризму нет места.

Стать членами жюри и оценить по достоинству мультипликационные работы посчастливилось главному редактору телеканала ОТВ-Прим Татьяне Устюговой, заместителю начальника информационных программ ГТРК Сергею Землянскому, советнику генерального директора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрию Легкому, главам департаментов в правительстве Приморского края Елене Бурмистровой и Елене Томчук, руководителю аппарата региональной антитеррористической комиссии Игорю Савченко, а так же представителям АНО «Регионы», Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег», Всероссийского общественного движения «Матери России», прокуратуры и МВД России.

Дмитрий Легкий и Татьяна Устюгова поблагодарили всех ребят и похвалили за активную жизненную позицию. Конкурс был сложным, ведь детям предстояло в жатые сроки подготовить качественные мультипликационные ролики и суметь вложить в них свою мысль, не упустив важных деталей. Каждая работа уникальна, ведь над одним мультфильмом мог трудиться, как один человек, так и сразу группа. Так, например, поступили участники из центра «Парус надежды».

- Над проектом работало 12 ребят, за нашей работой смотрела наш педагог Анна Викторовна. Наш мультфильм называется «Мы за мир». Рисовка персонажей, идея мультфильма - все придумали сами. Сюжет про то, как террорист пишет мальчику, что может научить его стрелять, а потом мы показали два варианта развития событий, что будет, если он согласится и если откажется. Мы нарисовали мультик за неделю, это было трудно, но очень интересно, - рассказала участница конкурса Виктория Меркова, представляющая социально реабилитационный центр «Парус надежды».

Среди победителей оказались родные брат и сестра. Жюри отметили, что принять это решение было трудно, так как это действительно удивительное совпадение, но работы были достойными, поэтому два «Айфона» заслуженно перешли в одну семью. Мама рассказала, что дети сидели по разным углам дома и каждый работал над своим проектом. Ребята старались не подглядывать в работы друг друга, чтобы стиль рисовки и идея мультфильма были у каждого индивидуальными.

- Над мультиками работали в ускоренном режиме, нарисовали все за две недели. Максим взял тему «Безопасные соцсети», а я посвятила мультфильм международным отношениям. Рисовка занимала очень много времени, но оно того стоило. Мы так удивились, когда узнали, что победили вместе. Я, конечно, не сомневалась в том, что выиграю, но совместная победа вдвойне порадовала. Вот так сильно мы хотели новые телефоны, - поделилась впечатлениями Габриэла Лугина.

Брат и сестра Габриэла и Максим Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Работы удивили жюри своим разнообразием, были представлены мультики из конструктора «Lego», анимационные ролики и даже короткометражные фильмы. Жюри не раз отметили во время награждения, что их очень удивило, что ребята из реабилитационного центра «Ласточка», имея сильную анимационную студию, приняли решение снять видеоролик. Но риск был оправдан, ведь ребята вошли в число победителей.

- Так впечатлил сюжет видеоролика «Ласточки». Суть заключалась в том, что мальчишка – беспризорник что-то мастерил, прятал, собирал и это очень напрягало полицию, но выяснилось, что он просто делал подарок для девочки. Такой юмористический интересный ход, но в то же время со смыслом, - рассказала об одной из работ член жюри - Татьяна Устюгова.

Подарки детям вручали Дмитрий Легкий и Татьяна Устюгова Фото: Екатерина МАКСИМОВА

О конкурсе отзываются положительно как жюри, так и участники, ведь «Детство БезОпасности» дало возможность взглянуть на сложную тему защиты от терроризма глазами детей, понять, какие у них об этом представления, а главное убедиться, что дети понимают, что плохо, что хорошо. Немаловажно, что в конкурсе смогли принять участие дети из реабилитационных центров и соревноваться наравне с остальными участниками.

- Очень тяжело оценивать детей. Они все разные, но мысль у всех одна, что терроризм - это ужасно. Они это понимают, и высказали свое видение об этом через свое творчество, - поделился Дмитрий Легкий.

Дети подготовили работы в сжатые сроки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, проекты и мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, терроризма, реализуются в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

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