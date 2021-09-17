Застройщик получил кредит на строительство еще 50 этажей во Владивостоке на Зеленом углу

Три многоэтажки с закрытым двором уже построены Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сбербанк открыл кредитную линию компании ООО «СЗ «Зеленый бульвар» на сумму 1,7 миллиардов рублей для строительства второй очереди жилого комплекса «Зеленый бульвар». Кредит предоставляется на 3 года. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу, сообщил застройщик.

Речь идет про ЖК в районе Зеленого угла, на месте бывших теплиц. Застройщик уже возвел здесь три монолитных дома по 25 этажей каждый. Причем два дома уже сданы, а третий – на завершающей стадии.

Вторая очередь предполагает еще два таких же дома по 25 этажей. Квартиры от 24,9 до 71,2 квадратов, есть варианты с одной, двумя и тремя комнатами и квартиры-студии. В итоге на четырех гектарах будет построено пять многоэтажек общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, объединенных закрытым благоустроенным двором без машин.

Кстати, над благоустройством этого двора трудилась команда «Конкрит Джангл», подарившая Владивостоку нагорный парк. В результате на Зеленом углу появилась, пожалуй, лучшая придомовая территория с потрясающей детской площадкой. Но она действительно закрыта от посторонних, на нее пускают только местных жителей и их гостей, а жильцы соседних домов смотрят на все это великолепие со стороны.

Попасть на эту площадку могут не все

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