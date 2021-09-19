На месте бара «Мумий Тролль» во Владивостоке открывается ресторан-клуб

Открытие уже совсем скоро Фото: Дарья НАУМЕЦ

О том, что знаменитый бар «Мумий Тролль» на улице Пограничной, 6, закрывается, стало известно еще в марте этого года. Тогда эта новость поразила всех поклонников заведения. Тогда же владельцы помещения начали искать нового арендатора, и вскоре нашли — здесь будет новый ресторан.

Внутри полным ходом идет подготовка к открытию Фото: Дарья НАУМЕЦ

Точнее, это будет ресторан-клуб под названием «Унесенные ветром». Как говорят о своем детище создатели, в основе концепции заведения лежит идея абсурда и духа бунтарства, бесконтрольного хаоса мыслей и идей, подчиняющихся особым законам. Проект построен на пяти ключевых эпохах современной истории, каждую из эпох будут олицетворять конкретные предметы.

Заведение называется «Унесенные ветром» Фото: Дарья НАУМЕЦ

Также будущим гостям обещают, что с наступлением ночи, будто по щелчку пальцев, ресторан будет превращаться в клуб, где для посетителей диджеи будут включать «космическую музыку».

Днем ресторан, а вечером клуб Фото: Дарья НАУМЕЦ

Уже сейчас заведение привлекает своим оформлением, которое еще в процессе подготовки. Ресторан распахнет свои двери 28 сентября, а клуб — 1 октября.

Бар «Мумий Тролль» проработал на этом месте 10 лет Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кстати говоря, изменилось не только заведение на Пограничной, 6, но и граффити на стене здания. Раньше там красовался мусорный кит, который был призван обратить внимание на экологию и здоровье нашей планеты, сейчас же там находится портрет известного художника и отца русского футуризма Давида Бурлюка.

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