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Владивосток20 сентября 2021 6:47

«Оставьте берега для людей!» Илья Лагутенко – против стройки нового жилого комплекса на мысе Кунгасном

Лидер группы «Мумий Тролль» поддержал жителей Владивостока, которые недовольны будущими многоэтажками на берегу моря
Екатерина ТИХАЯ
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Почетный гражданин высказал свое мнение

Почетный гражданин высказал свое мнение

Фото: Николай ХИЖНЯК

Очередную стройку высотных домов задумали во Владивостоке, на этот раз на мысе Кунгасном. Жители близлежащих улиц выступают против строительства жилого комплекса «Море», и их поддерживает лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Он записал видео на фоне Русского моста и одноименного острова, в котором просит застройщиков и власти оставить береговую линию людям.

– Мыс Кунгасный… Я присоединяюсь, дорогие друзья, ко всем инициативам против ужасной застройки нелепыми многоэтажками береговой линии прекрасного города Владивостока. Оставьте! Оставьте берега для людей! Оставьте нам ими наслаждаться, а не цементными уродцами, в которых все равно мало кто живет, – говорит Илья Лагутенко.

Музыкант и почетный гражданин Владивостока уверен – в Приморье, в том числе и во Владивостоке, хватает мест для строительства высоток. Тем более, когда живешь на верхних этажах, то красивый вид открывается в любом случае, и не важно, как далеко от моря расположен дом. Также Лагутенко выразил надежду, что все же люди образумятся.

Отметим, что точечная застройка – большая проблема для Владивостока. В городе часто появляются проекты по небольшим комплексам, которые в том числе портят внешний облик приморской столицы. Кроме этого существует и другая сторона проблемы – долгострои и обманутые дольщики. Некоторые ЖК строят по несколько лет. Так, совсем недавно ввели в эксплуатацию всего 5 дом из 12, которые возводят в Комплексе Д на Снеговой Пади. Еще один проблемный участок – ЖК «Остров» на Русском. Окончание этой стройки много лет ждут академики РАН, преподаватели и студенты, рабочие. Долгострой - постоянный фигурант громких дел, из бюджета строительства крали деньги, обыскивались офисы подрядчиков.

Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль» выступает против стройки высоток на мысе Кунгасном во Владивостоке

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