Мужчина погиб в приморском нацпарке, пытаясь помыть арбуз в водопаде

Тело мужчины нашли в водобойной яме под водопадом Дивный. Фото: instagram.com/ccic77

Группа туристов 17 человек из Уссурийска прибыла в парк «Зов тигра» 11 сентября, приехали посмотреть на знаменитые красивые виды на реке Милоградовка. Осенью популярное место особенно красивое и привлекает большое количество туристов, вот только для одного из участников группы поездка завершилась трагично.

Отдыхающие разбили свой лагерь очень близко к водопаду Дивному, хотя раньше туристов всегда предупреждали, что такой отдых может быть опасным. Вечером компания устроила ужин, употребляла алкогольные напитки. Один из туристов отошел, чтобы помыть арбуз, но так и не вернулся. Компания забеспокоилась, когда совсем стемнело. Искали у водопада, звали, но все безуспешно.

Утром все, кроме руководителя группы. Уехали в Уссурийск, но перед этим рассказали охране парка о том, что случилось. Госинспекторы сообщили о произошедшем в администрацию парка, в райотдел УВД и МЧС. Этим же вечером в парк прибыли полицейские, но отложили поиски до утра, так как было уже довольно темно и это было бы опасно.

Мужчину удалось найти только когда сотрудники МЧС в водолазном снаряжении спустились в водобойную яму под водопадом. Тело туриста все это время было прямо под струей воды. Голова была разбита. Покойник был одет в зеленую куртку «ОАО ДРСК», как оказалось, он сотрудник этой компании.

Директор парка давать комментарии отказался, объяснив, что полномочий на это он не имеет. Но МЧС сообщает, что на данный момент по данному делу проходят проверки. Предполагают, что мужчина не удержал равновесие, когда мыл арбуз, упал и разбил голову о камни. Мужчине было всего 42 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14