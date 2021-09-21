Для вегетарианцев и не только: раскрываем секрет приготовления аппетитных шашлыков из овощей. Фото: архив компании

Золотая осень во Владивостоке. Самое время ловить теплые солнечные деньки, устроив пикник на природе. Ароматные шашлыки на свежем воздухе - разве что-то может быть вкуснее! Только вот как быть тем, кто рыбу или мясо не ест в принципе? Хочется ведь тоже угоститься блюдами с дымком…

Предлагаем рецепт шашлыков из грибов и кукурузы. Это блюдо, к слову, понравится не только вегетарианцам, но и всем гурманам. Овощи получатся сочными, ароматными, пикатными - все благодаря добавлению соевого соуса «Ачим». Кроме насыщенного вкуса, он подарит еще и пользу для здоровья. За счет чего? Сейчас расскажем!

Итак, соевый соус «Ачим» готовится в Южной Корее. Интересно, что производство - современное и высокотехнологичное, а сам способ приготовления - классический, проверенный веками и тысячелетиями. Поэтому в составе нет ничего лишнего: ни консервантов, ни канцерогенов. Используются только отборные соевые бобы, пшеница, вода и соль. За счет естественной ферментации, то есть брожения, бобы выделяют сок. И чем дольше этот процесс длится, тем темнее, насыщеннее получается будущий соус. Его процеживают, стерилизуют, тщательно проверяют на качество, чтобы были соблюдены международные стандарты, и только потом отправляют в продажу.

В итоге получается полезный продукт. В нем полно витаминов (например, группы В), ценных минералов, таких как железо и цинк, которые незаменимы для организма. А еще в соусе присутствуют аминокислоты и антиоксиданты, замедляющие старение и поддерживающие иммунитет. Осенью это как никогда важно.

Так что выбирая соевый соус, - а это, к слову, отличная замена калорийным кетчупам и майонезам, - не стоит брать первую попавшуюся бутылочку, ведь там может оказаться разведенный концентрат или «химия» вместо перебродивших естественным образом бобов.

Обратите внимание на соевый соус «Ачим» на полках магазинов во Владивостоке, чтобы насладиться вкусом настоящего корейского продукта и не беспокоиться о здоровье.

КОНКРЕТНО

Рецепт шашлыков из овощей

Поджарить на углях шампиньоны и кукурузу - оригинальное решение! Возможно, это блюдо станет вашим коронным, которым вы всегда удивите и обрадуете родных, друзей и коллег. А готовится оно очень просто.

Нам понадобится:

• 6 шампиньонов

• 2 початка кукурузы

• 100 г майонеза

• 30 мл соевого соуса «Ачим с перцем»

• кунжут

• деревянные шпажки

Фото: архив компании

Приготовление:

1. Сначала приготовим соус, ведь наши шашлычки будут не простые, а глазированные. Это важно, чтобы овощи получились сочными. Смешиваем майонез с соевым соусом «Ачим» - готово!

Фото: архив компании

2. «Рассаживаем» грибы и початки кукурузы на шпажки и с помощью специальной кисти обмазываем их соусом со всех сторон.

Фото: архив компании

3. По желанию посыпаем шашлычки кунжутом и начинаем жарить - удобнее всего на решетке.

4. Ждем около семи минут, не забываем переворачивать.

5. Готово! Кушаем и наслаждаемся.