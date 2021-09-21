Белая львица в приморском зоопарке отказалась от своего котенка

В Приморье по неизвестным причинам львица Луна отказалась от своего львенка. Фото: instagram.com/lionspark.ru

В приморском зоопарке «Белый лев» львица Луна, которая недавно стала мамой трех котят, внезапно отказалась ухаживать за одним из своих детей. У Луны три львенка - два мальчика и одна девочка. Пока что ни у кого из малышей нет имени. Мальчики родились слабыми и, когда им исполнилось 3 недели, их забрали на искусственное вскармливание, так что все это время Луна заботилась об одном львенке-дочке. Но по непонятным причинам львица отказалась от малышки.

Как сказал директор зоопарка Вадим Агафонов, у маленькой львицы сейчас начался новый этап в жизни. Раньше она жила вместе с мамой в родильном логове - просторное темное помещение, в котором есть всего одно окошко. В нем львица должна чувствовать себя комфортно и понимать, что она в безопасности. В этом родильном домике львенка и Луну не беспокоили другие львы до момента, пока котенку не исполнилось полтора месяца.

Обычно после родов львицы не видят прайд около двух месяцев. Потом они возвращаются, приводят львят знакомить со всей семьей. С Луной было точно так же, она дала понять сотрудникам зоопарка, что готова выйти из родильного домика. Львица подносила малышку к выходу и намекала, что пора бы ее уже выпускать, потому что котенок подрос. Луну и ее девочку выпустили в открытый вольер, где она смогла бы безопасно контактировать с прайдом, чтобы никто не причинил маленькому львенку вреда. И уже через пару часов Луна перестала реагировать на свою дочь. Было принято решение передать котенка папе. Лев Гефест прекрасно справляется с обязанностями родителя. Внимательно наблюдает за малышкой и вылизывает ее.

- Львица начала рычать на малышку, стала ее избегать. Это очень удивительно для нас и, как минимум, странно, потому что Луна прекрасная мать, она не давала никаких поводов, что оставит своего детеныша. Когда малышка подходит к маме, чтобы попить молока, она уходит от нее, либо рычит, хотя молоко у нее есть. У львицы все хорошо, она не ушла в загул, у нее нет гормонального сбоя, такое ощущение, что львица просто устала, - рассказал корреспонденту Вадим Агафонов.

Если такая ситуация случается в дикой природе, львятам грозит смерть, они погибают без должной заботы. В дикой природе нет сотрудников, которые могли бы нарезать им индейку и предоставить нужные лекарства и витамины, чтобы они хорошо росли. Возможно, проблема в том, что львица Луна - первородка, и она не понимает, как себя вести. Но конкретной причины такого поведения Луны никто не знает.

Напомним, что Луна не единственная львица прайда, которая принесла потомство. Астра стала самой молодой мамой зоопарка в 2019 году. На момент родов ей был всего год и девять месяцев, а это достаточно ранний возраст для беременности животного. Не смотря на ранний возраст, мама не отказалась от котят.

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