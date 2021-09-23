Синоптики предупредили об изменении погоды в Приморье. Чего ждать после циклона

По-настоящему осенняя погода не за горами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем недавно на Приморье обрушились дожди и сильный ветер, которые принес циклон. Некоторые города, включая Владивосток, успели ненамного погрузиться под воду. После непогоды в дальневосточной столице стало по-осеннему свежо. Но что же дальше? «КП – Владивосток» узнала у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, чего ждать жителям края.

– Похолодание пришло в Приморье в четверг, в пятницу вновь будет немного теплее. На выходных днем комфортная солнечная погода. По утрам уже все время будет прохладно, – говорит Марина Парфенова.

По-настоящему осенней погоды можно ждать примерно со 2 октября, до этого – в крае остатки бабьего лета. Пока что прогнозы совпадают с теми, что были в конце августа – начале сентября. Уже тогда говорили, что в этом году прохладная погода начнется в регионе раньше обычного. В этом году похолодание будет плавным, из +18 днем в +15. А вот возвращения теплых деньков и повышения температуры можно не ждать.

– Осенние процессы уже давно запущены в Приморье, на севере особенно. В горных районах ночью 23 сентября было -5. Можно сказать, что там давно осень. А на побережье и юге пока такая летне-осенняя благодать, – уточнила главный редактор «Примпогоды».

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