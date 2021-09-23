Можно даже вегетарианцам: необычный рецепт пышных панкейков по-американски. Фото: архив компании

Пышные, золотистые панкейки, щедро политые медом или кленовым сиропом... Признайтесь, уже захотелось попробовать! Это американское блюдо популярно во всем мире, его готовят и дома, и в кафе. Но жителям Владивостока совсем необязательно идти за таким сытным и вкусным завтраком в кофейню, - приготовить его самостоятельно совсем несложно. Предлагаем необычный рецепт с использованием сухого растительного молока New Milky.

Почему именно растительное молоко? В последнее время оно становится популярным. Но дело не столько в моде, сколько в особенностях организма. Не все переносят глютен, заменители в таком случае крайне необходимы. И New Milky - отличный выход. В составе нет животных белков, а значит, здоровью чувствительных людей этот продукт не повредит. Более того, его можно использовать в готовке во время диеты или поста.

В России это сухое молоко, изготавливаемое на фирме «Хичанг» в Южной Корее, впервые появилось 15 лет назад, и с тех пор многие хозяйки делают выбор в его пользу. Кстати, не только благодаря составу.

- New Milky быстро и полностью растворяется даже в холодной воде, готовить с его использованием - одно удовольствие, - говорят любители-кулинары. - Выпечка получается с ровной текстурой, очень ароматная, нежная. Хотя сухого молока на одну готовку понадобится совсем немного - всего 5 - 7% от количества муки. Выгодно!

Отметим, что само по себе растительное молоко стоит недешево. Но в сухом виде это действительно экономный продукт. Из пачки весом в 1 килограмм можно получить несколько литров молока. Представьте, сколько блинчиков получится испечь! Но даже если вы будете использовать этот ингредиент не каждый день, не беда - New Milky хранится 24 месяца.

Качество сухого молока подтверждено на международном уровне. Имеется сертификат об отсутствии в составе генно-модифицированных организмов, а также заключение НИИ кондитерской промышленности России.

Найти продукт в магазинах Владивостока несложно. Главное, предупреждают производители New Milky, внимательно выбирать, чтобы не спутать с другими - на упаковке должен быть фирменный логотип в виде головы коровы. Это обозначает, что продукт по вкусу и аромату максимально близок к цельному молоку.

КОНКРЕТНО

Как приготовить панкейки

Нам понадобится:

• 1 яйцо

• 2 столовые ложки растительного масла

• 175 г муки

• 5 чайных ложек сухого молока New Milky

• 10 г разрыхлителя

• щепотка соли

• 2 столовые ложки сахара

• 200 мл воды

• мед, сироп или варенье

Фото: архив компании

Как готовить:

1. Разведем сухое молоко New Milky в теплой воде и дадим настояться.

2. Тщательно взбиваем яйцо с сахаром.

3. А теперь вливаем в миску с яйцом масло и молоко, все перемешиваем.

Фото: архив компании

4. В другой чашке делаем сухую смесь из муки, соли и разрыхлителя, взбивая венчиком.

5. Замешиваем густое тесто, соединив все ингредиенты.

6. Ставим сковороду на средний огонь. Лить масло не нужно! Жарим, как обычные блины, но не забываем накрывать крышкой, чтобы панкейки поднялись.

Фото: архив компании

7. Подаем угощение к столу, добавив любимые топпинги - мед, соусы, варенья. Приятного вам чаепития!