Длинноволосая «Рапунцель» из Владивостока, живущая в США: Люди приходят в мой Инстаграм за вдохновением

Длинноволосая красавица из Приморья сейчас живет во Флориде. Фото: instagram.com/volkosh

Длинные и красивые волосы всегда были украшением представительниц прекрасной половины человечества. Но наше время девушка с косой по пояс, скорее, исключение из правил, которое выделяет из толпы и даже помогает прославиться. Такая ситуация случилась с фотомоделью родом из Владивостока. Инга Волкош, которая сейчас живет во Флориде, стала известна и в России, и в США благодаря своим волосам, длинною почти в два метра. Блогер, бизнесвумен и просто красавица нашла время, чтобы пообщаться с корреспондентом из родного города, и в интервью «КП – Владивосток» она поделилась секретом роскошных волос и своим личным рецептом счастья.

ПРИМОРСКАЯ РАПУНЦЕЛЬ

– Инга, волосы у тебя впечатляющие! Расскажи, какая длина и как давно отращиваешь? Как ухаживаешь?

– В сантиметрах чуть больше, чем мой рост – 178 сантиметров. В подростковом возрасте я была типичным тинэйджером, и мне хотелось попробовать разные прически и все цвета радуги на голове, даже делала стрижку под мальчика. В 15 лет у меня резко закончился этот период, и я никогда больше не красила волосы и не делала стрижек, а только подравнивала на пару сантиметров.

Я стараюсь использовать шампуни, кондиционеры и маски с минимальным содержанием химии, сейчас на рынке много натуральной косметики для волос. Очень редко и только при большой необходимости использую фен. Не использую средства для стайлинга. Мою голову раз в пять дней и сушу при естественной влажности воздуха.

– Почему вообще придерживаешься такой длины? В этом есть какой-то тайный или сакральный смысл?

– Я не придерживаюсь определенной длины, а просто продолжаю отращивать. Мне нравятся мои длинные волосы. Очень не типично в наши дни иметь длинные, натуральные волосы. Я люблю уникальность. По природе, длинные волосы, ногти и хорошая кожа привлекательны и противоположному полу, так как это свидетельствует о хорошем состоянии здоровья.

– Сколько времени и сил уходит на уход?

– Не на много дольше, чем когда были короткие волосы. Стрижку нужно было укладывать, использовать средства. Сейчас просто расчесалась и все. Плету косы иногда. Но иметь длинные волосы далеко не дешево из-за большого расхода средств для волос.

– А не тяжело ли ходить с такой длиной?

– Конечно, при такой длине волосы имеют ощутимый вес. Но они мне совершенно не мешают, и у меня никогда не возникало желание сделать короткую прическу. И самое главное – они мне нравятся.

– Какая у тебя самая частая прическа?

– Сейчас чаще всего пучок, он более уместен в климате Флориды. А когда жила в Нью-Йорке любила заплетать косу.

Фото: instagram.com/volkosh

– Придерживаешься ли ты какого-то особенного питания?

– Здоровое питание для меня всегда было важной частью моей жизни. Не только для моей работы моделью, но и здоровья в целом. Подписчики постоянно спрашивают о моей диете. Как кушать и не поправляться, как иметь здоровую кожу, ногти, волосы, как правильно питаться… Я не соблюдаю диет и не считаю калорий. Но у меня есть мой стиль питания! Ем минимум четыре раза в день, но только здоровую, свежую, органик пищу, никаких фастфудов. Также стараюсь не есть одно и то же каждый день. Пища должна быть разнообразной и питательной. Стараюсь не есть «простых» углеводов: сахар, белый хлеб, булки, пасты, пиццу. Предпочитаю побольше протеинов: мясо, рыба, курица, морепродукты и огромное количество салатов с оливковым маслом. Всегда орешки или фрукт в сумке для перекуса. Делаю смузи почти каждый день из малины, черники и разных фруктов. Из напитков – пью кофе и зеленый чай без сахара. Никакой кока-колы, фанты и прочего. Один литр минеральной воды в день. И главный принцип – есть тогда, когда хочется, и любить свой организм.

– Ассоциируешь ли ты себя с длинноволосой принцессой Рапунцель?

– Действительно, меня часто так называют. Видимо, люди видят сходство между мной и принцессой Дисней.

– Инга, несколько советов тем, кто хочет красивые волосы…

– Здоровое, полноценное питание – это номер один. Витамины, здоровый стиль жизни, меньше стресса и больше любви к своему организму в целом.

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

– Инга, что тебя связывает с Владивостоком?

– Это город моего детства, город, с которым тесно связана история моих предков. Я родилась в семье потомственных моряков. Мой отец, дед и прадед посвятили свою жизнь работе в море. История династии Волкош бережно хранится в музее морского флота ДВМП.

– Расскажи, как ты оказалась в Майами и чем ты занимаешься в Америке?

– Всю жизнь работала моделью. В настоящее время у меня есть медиабизнес и реклама, также занимаюсь благотворительностью. Работаю по специальности, которую получила в университете. А в Майами живу потому, что мне нравится Флорида. Ее нельзя не любить!

– Скучаешь по Владивостоку? Часто ли приезжаешь сюда?

– Часто посещать не получается, уж очень это далеко – Дальний Восток. Но когда приезжаю, люблю побродить в центре города, прогуляться по набережной. Очень люблю Владивосток, архитектуру исторической его части, атмосферу этого места. Новые мосты преобразили город, и со смотровой площадки я сделала фотографии великолепных видов обновленного города. И, конечно, океан и уникальную природу этого края невозможно забыть, они притягивают воспоминания детства, проведенного в Приморье. Владивосток – часть моей жизни, которой я очень дорожу.

Фото: instagram.com/volkosh

– Инга, как ты проводишь свободное время?

—Очень люблю простые семейные посиделки дома, люблю вкусно готовить. С детства играю в теннис и до сих пор не изменяю этой традиции. И, конечно, пляжи Майами никогда не теряют для меня своей привлекательности. Я люблю помогать людям, это делает меня счастливее.

– У тебя чудесная фигура! Это тоже результат больших трудов, как с волосами?

– О питании я уже рассказала. Стоит только добавить, что употребление достаточного количества белка помогает поддерживать мышечную массу. А что касается спорта, то теннис остается моим любимым видом на протяжении многих лет. Я провожу на кортах большую часть своего времени, и это, несомненно, помогает сохранять тонус мышц и фигуру в целом.

– У тебя больше 400 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ты считаешь себя блогером?

– Да, конечно. И это огромная ответственность.

– Это было твоей целью?

– Я много лет работала моделью, и это дало мне большую популярность. Также я посещаю и организовываю различные благотворительные мероприятия в Майами и Нью-Йорке. А подписчики появляются там, где есть на что подписываться. И в этом смысле уникальность моего профиля в Инстаграм привлекает многих. Людям интересно следить за блогерами, которые уже достигли того, о чем они сами еще только мечтают. Более половины моих подписчиков – это девушки, которых интересует все, что связано с привлекательной внешностью. Они прислушиваются к моим советам по уходу за волосами, в питании, в выборе диет, в спорте и отдыхе. Люди приходят в Инстаграм за вдохновением и находят его в моем блоге, где я с удовольствием делюсь своим опытом, создаю посты, которые интересны моей целевой аудитории.

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