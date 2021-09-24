Яркий луч просвещения. В Артеме торжественно открыли модельную библиотеку

Костюмированное открытие библиотеки. Фото: Алина Котова.

Оборудованная по последнему слову техники современная библиотека, в которой можно не только почитать, но и даже заняться йогой, открылась в приморском городе Артем. Всего же в Приморье таких просветительских центра три – помимо нового, еще по одному во Владивостоке и Арсеньеве. Масштабный ремонт, обновление книжного фонда, адаптация пространства, в том числе под потребности маломобильных читателей, стали возможны благодаря национальному проекту «Культура» и краевой программе «Развитие культуры Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы.

В прошлом году детская библиотека-филиал № 5 приняла участие во Всероссийском конкурсе на создание модельных библиотек и стала лауреатом. На апгрейд учреждения было выделено 5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Увидеть итоги проведенной работы жители края смогли 24 сентября.

Фото: Алина Котова

В торжественной церемонии открытия обновленного пространства приняли участие глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Артема Вячеслав Квон. А посмотреть в библиотеке действительно есть на что. По нацпроекту в читательский уголок поступили новые книги, снабженные штрих-кодами и маркировкой. Литература рассчитана на ребят разных возрастов, да и жанры подобраны разнообразные.

Для самых маленьких жителей края в библиотеке установлен сенсорный стол «Крокодильчик». Благодаря нему детки могут тренировать память, усидчивость и учиться читать в игровой форме. За время ремонта специалисты оборудовали помещения новыми стеллажами и мебелью, которые не только радуют взгляд, но и практичны и разработаны с учетом потребностей маломобильных посетителей.

Фото: Алина Котова

Специалисты постарались на славу и создали комфортные условия не только для интеллектуального досуга, но и для активного отдыха. Да, в современной библиотеке и такое возможно. Легким движением руки читальный зал может превратиться в площадку для культурного мероприятия или уголок для занятий йогой.

В честь открытия губернатор подарил библиотеке книги, посвященные истории Приморья, написанные Владимиром Арсеньевым. В завершение праздника Олег Кожемяко оставил первую запись в книге отзывов, пожелав библиотеке «стать ярким лучом, освещающим историю Приморья для всех жителей и гостей края».