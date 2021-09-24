Появились первые кадры с места крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Обломки обнаружили на южном склоне горы Острая. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появились кадры с места авиакатастрофы на Камчатке, где разбился вертолет Ка-27, вылетевший на тренировку из военной части в Елизово. На данный момент известно, что связь с воздушным судном пропала через 40 минут после вылета с базы, на борту находились пять человек. Обломки вертолета обнаружили на южном склоне горы Острая, на высоте около 950 метров. Сейчас специалисты пытаются добраться до места крушения, используется альпинистское оборудование.

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