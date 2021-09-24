«Мосты Владивостока»: как марафон изменит движение в городе 25 сентября

Фото: предоставлено КП-Владивосток

Во Владивостоке 25 сентября 2021 года состоится масштабный марафон – Galaxy Vladivostok Marathon («Мосты Владивостока»). В нем доступны дистанции на 5, 10, 21,1 и 42,2 километра – для всех желающих попробовать свои силы. В зависимости от дистанции и времени проведения на разных участках дорог города ограничат движение машин. В пресс-службе администрации также рассказали, как организуют работу общественного транспорта.

Русский мост на одноименный остров перекроют частично: выезд в город будет недоступен с 7 до 10 утра по Университетскому проспекту от пересечения с Кронштадтской до улицы Академика Касьянова. Закроется заезд и выезд океанариума.

С 7 до 12 часов перекроют также движение в одну сторону по Русскому мосту от кольца на остров до пересечения улицы Бархатной с улицей Коммунаров.

С 9 до 12 часов будет недоступно движение в одну сторону от выезда с Коммунаров до улицы Героев-Тихоокеанцев до пересечения Олега Кошевого с Окатовой.

С 9 часов утра до 13 будет закрыт Золотой мост в сторону центра. Более того, перекроют частично Светланскую, Лазо, Пушкинскую, Всеволода Сибирцева.

ПОДРОБНЕЕ об ограничениях движения – здесь.

Следующие автобусы изменят движение:

- По маршрутам № 1, 15, 63, 77 будут осуществлять перевозки до остановочного пункта «Фуникулер» до возобновления движения;

- По маршрутам № 22, 29, 29К, 49, 62, 66, 74, 75, 76, 79, 90 перевозки осуществлять не будут до возобновления движения;

- По маршрутам № 54, 54А будут осуществлять перевозки в направлении «Луговая – Баляева – 1-я Речка – Площадь Борцов Революции – 1-я Речка – Баляева – Луговая»;

- По маршрутам № 98Д, 98Ц будут осуществлять перевозки в направлении «Луговая – Снеговая Падь – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая»;

- Автобус № 55 будет осуществлять движение по направлению «3-я Рабочая – Баляева – Луговая – далее по установленному маршруту»;

- Автобус № 24 будет осуществлять перевозки в направлении «Фанзавод – Площадь Борцов Революции – Фанзавод»;

- маршруты № 13, 13К будут осуществлять движение в направлении «Змеинка – Запорожская – Харьковская – Калина Молл – Луговая – Калина Молл – Харьковская – Запорожская – Змеинка»;

- маршруты № 4, 82 будут осуществлять разворот на остановочном пункте «Диомид» и двигаться в обратном направлении по ул. Калинина, далее по установленному маршруту.

Организаторами мероприятия обеспечена перевозка жителей и посетителей о. Русский в направлении города на время перекрытия посредством морского транспорта.

Судно будет осуществлять перевозку пассажиров в направлении «Кампус ДВФУ (пирс) – Подножье – 36 причал». Начало рейсов от пирса на кампусе ДВФУ в 09:30 и 11:00.

Доставка пассажиров к судну будет обеспечена автобусами от остановочного пункта «Воевода» в 07:30 и 09:00.

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